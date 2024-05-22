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Средняя максимальная ставка по вкладам в России осталась на уровне 14,95%
Средняя максимальная ставка по вкладам в России осталась на уровне 14,95% - 22.05.2024, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по вкладам в России осталась на уровне 14,95%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая осталась на уровне | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T20:49+0300
2024-05-22T20:49+0300
2024-05-22T20:49+0300
экономика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая осталась на уровне 14,95%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Росбанк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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банки
Средняя максимальная ставка по вкладам в России осталась на уровне 14,95%
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в России осталась на том же уровне - 14,95%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая осталась на уровне 14,95%, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Росбанк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами