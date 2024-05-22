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Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков
Президент России Владимир Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:06+0300
2024-05-22T15:15+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.Вертолет, на борту которого находились глава государства, министр иностранных дел и другие официальные лица, разбился 19 мая. В результате крушения погибли все члены экипажа. По сообщениям СМИ, делегация возвращалась из Азербайджана, где принимала участие в мероприятиях, связанных с открытием гидроузлов."Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", — сказал он.Песков также заметил, что Володин уже прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии.Ранее, 21 мая, официальному представителю Кремля задали вопрос об участии Путина в похоронах Раиси. Песков ответил, что церемония похорон не предусматривает международного участия.
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иран, вячеслав володин, новости
ИРАН, Вячеслав Володин, Новости
15:06 22.05.2024 (обновлено: 15:15 22.05.2024)
 
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков

Песков: Путин уполномочил Володина поехать на прощание с президентом Ирана

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.
Вертолет, на борту которого находились глава государства, министр иностранных дел и другие официальные лица, разбился 19 мая. В результате крушения погибли все члены экипажа. По сообщениям СМИ, делегация возвращалась из Азербайджана, где принимала участие в мероприятиях, связанных с открытием гидроузлов.
"Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", — сказал он.
Песков также заметил, что Володин уже прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии.
Ранее, 21 мая, официальному представителю Кремля задали вопрос об участии Путина в похоронах Раиси. Песков ответил, что церемония похорон не предусматривает международного участия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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