https://1prime.ru/20240522/volodin-848410955.html
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков
Президент России Владимир Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:06+0300
2024-05-22T15:06+0300
2024-05-22T15:15+0300
иран
вячеслав володин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/97/828299783_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e94cc6a84181975d5c000c0becf75e3.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.Вертолет, на борту которого находились глава государства, министр иностранных дел и другие официальные лица, разбился 19 мая. В результате крушения погибли все члены экипажа. По сообщениям СМИ, делегация возвращалась из Азербайджана, где принимала участие в мероприятиях, связанных с открытием гидроузлов."Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", — сказал он.Песков также заметил, что Володин уже прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии.Ранее, 21 мая, официальному представителю Кремля задали вопрос об участии Путина в похоронах Раиси. Песков ответил, что церемония похорон не предусматривает международного участия.
https://1prime.ru/20240522/zayavlenie-848404802.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/97/828299783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2344484241273ba2f3307dbf94daf76d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, вячеслав володин, новости
ИРАН, Вячеслав Володин, Новости
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков
Песков: Путин уполномочил Володина поехать на прощание с президентом Ирана
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, заявил официальный преставитель Кремля Дмитрий Песков.
Вертолет, на борту которого находились глава государства, министр иностранных дел и другие официальные лица, разбился 19 мая. В результате крушения погибли все члены экипажа. По сообщениям СМИ, делегация возвращалась из Азербайджана, где принимала участие в мероприятиях, связанных с открытием гидроузлов.
"Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", — сказал он.
Песков также заметил, что Володин уже прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии.
Ранее, 21 мая, официальному представителю Кремля задали вопрос об участии Путина в похоронах Раиси. Песков ответил, что церемония похорон не предусматривает международного участия.
В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским