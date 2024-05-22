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Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - 22.05.2024, ПРАЙМ
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина, следует из сообщения пресс-службы Госдумы. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:51+0300
2024-05-22T16:51+0300
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ТЕГЕРАН, 22 мая - ПРАЙМ. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина, следует из сообщения пресс-службы Госдумы."Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", — сказано в тексте послания.Ко всему прочему, для Москвы президент Раиси останется выдающимся политиком и настоящи патриотом своей страны.Президент Ирана и его делегация погибли в результате крушения вертолета, которое произошло на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая, когда они возвращались из Азербайджана.
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иран, вячеслав володин, новости
Политика, ИРАН, Вячеслав Володин, Новости
16:51 22.05.2024
 
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России

Володин передал Ирану послание Путина: Иран преодолеет все испытания

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТЕГЕРАН, 22 мая - ПРАЙМ. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина, следует из сообщения пресс-службы Госдумы.
"Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", — сказано в тексте послания.
Ко всему прочему, для Москвы президент Раиси останется выдающимся политиком и настоящи патриотом своей страны.
Президент Ирана и его делегация погибли в результате крушения вертолета, которое произошло на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая, когда они возвращались из Азербайджана.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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ПолитикаИРАНВячеслав ВолодинНовости
 
 
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