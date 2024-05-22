https://1prime.ru/20240522/volodin-848415831.html

Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России

Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России - 22.05.2024, ПРАЙМ

Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина, следует из сообщения пресс-службы Госдумы. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:51+0300

2024-05-22T16:51+0300

2024-05-22T16:51+0300

политика

иран

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ТЕГЕРАН, 22 мая - ПРАЙМ. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина, следует из сообщения пресс-службы Госдумы."Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", — сказано в тексте послания.Ко всему прочему, для Москвы президент Раиси останется выдающимся политиком и настоящи патриотом своей страны.Президент Ирана и его делегация погибли в результате крушения вертолета, которое произошло на северо-западе страны в районе Верзеган 19 мая, когда они возвращались из Азербайджана.

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иран, вячеслав володин, новости