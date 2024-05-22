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В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России

В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России

В ворота генконсульства России в немецком Бонне въехал легковой автомобиль, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия. Водителя при этом задержали. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T23:56+0300

2024-05-22T23:56+0300

2024-05-22T23:56+0300

происшествия

германия

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В ворота генконсульства России в немецком Бонне въехал легковой автомобиль, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия. Водителя при этом задержали.Инцидент произошел около около 20.00 (21.00 мск). По данным консульства, въездные ворота учреждения были повреждены из-за въезда в них автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Через несколько минут прибыли полицейские. Они задержали нарушителя. Сопротивления он не оказывал. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб.Автомобиль, который въехал в ворота, был эвакуирован.Генконсульство выразило надежду на быстрое и профессиональное расследование происшествия.

https://1prime.ru/20240503/germaniya-847898415.html

германия

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германия