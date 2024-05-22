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В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России
В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России
В ворота генконсульства России в немецком Бонне въехал легковой автомобиль, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия. Водителя при этом задержали. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T23:56+0300
2024-05-22T23:56+0300
2024-05-22T23:56+0300
происшествия
германия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В ворота генконсульства России в немецком Бонне въехал легковой автомобиль, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия. Водителя при этом задержали.Инцидент произошел около около 20.00 (21.00 мск). По данным консульства, въездные ворота учреждения были повреждены из-за въезда в них автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Через несколько минут прибыли полицейские. Они задержали нарушителя. Сопротивления он не оказывал. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб.Автомобиль, который въехал в ворота, был эвакуирован.Генконсульство выразило надежду на быстрое и профессиональное расследование происшествия.
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германия
В Бонне легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России
Легковой автомобиль въехал в ворота консульства России в Бонне, водителя задержали
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В ворота генконсульства России в немецком Бонне въехал легковой автомобиль, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия. Водителя при этом задержали.
Инцидент произошел около около 20.00 (21.00 мск). По данным консульства, въездные ворота учреждения были повреждены из-за въезда в них автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Через несколько минут прибыли полицейские. Они задержали нарушителя. Сопротивления он не оказывал. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб.
В Германии выразили протест российскому дипломату
Автомобиль, который въехал в ворота, был эвакуирован.
Генконсульство выразило надежду на быстрое и профессиональное расследование происшествия.