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Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС

Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС - 22.05.2024, ПРАЙМ

Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС

Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:53+0300

2024-05-22T15:53+0300

2024-05-22T15:54+0300

энергетика

запорожская аэс

дроны

всу

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы ЗАЭС в Telegram."ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила о несколькох атаках беспилотников в течение нескольких дней и вновь отметила недопустимость обстрелов мирного населения и ЗАЭС.Позднее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что радиационный фон на станции не превышен.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и хрупкой.

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запорожская аэс, дроны, всу