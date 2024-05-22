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Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС - 22.05.2024, ПРАЙМ
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:53+0300
2024-05-22T15:54+0300
энергетика
запорожская аэс
дроны
всу
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы ЗАЭС в Telegram."ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила о несколькох атаках беспилотников в течение нескольких дней и вновь отметила недопустимость обстрелов мирного населения и ЗАЭС.Позднее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что радиационный фон на станции не превышен.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и хрупкой.
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запорожская аэс, дроны, всу
Энергетика, Запорожская АЭС, дроны, ВСУ
15:53 22.05.2024 (обновлено: 15:54 22.05.2024)
 
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС

Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС, критических разрушений нет

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы ЗАЭС в Telegram.
"ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила о несколькох атаках беспилотников в течение нескольких дней и вновь отметила недопустимость обстрелов мирного населения и ЗАЭС.
Позднее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что радиационный фон на станции не превышен.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и хрупкой.
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСдроныВСУ
 
 
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