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Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС - 22.05.2024, ПРАЙМ
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:53+0300
2024-05-22T15:53+0300
2024-05-22T15:54+0300
энергетика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы ЗАЭС в Telegram."ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", - говорится в сообщении.Пресс-служба напомнила о несколькох атаках беспилотников в течение нескольких дней и вновь отметила недопустимость обстрелов мирного населения и ЗАЭС.Позднее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что радиационный фон на станции не превышен.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и хрупкой.
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запорожская аэс, дроны, всу
Энергетика, Запорожская АЭС, дроны, ВСУ
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС, критических разрушений нет
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Территория транспортного цеха Запорожской атомной электростанции была атакована украинским дроном-камикадзе, пострадавших нет, сказано в публикации пресс-службы ЗАЭС в Telegram.
"ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила о несколькох атаках беспилотников в течение нескольких дней и вновь отметила недопустимость обстрелов мирного населения и ЗАЭС.
Позднее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что радиационный фон на станции не превышен.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и хрупкой.