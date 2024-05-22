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ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов - 22.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов
ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:19+0300
2024-05-22T12:19+0300
2024-05-22T12:19+0300
экономика
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замороженные российские активы
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении банка."ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии на обращение о получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства", - говорится в сообщении.В частности, банк рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию – Государственный совет Бельгии. Также оказывается поддержка клиентам для подачи запросов на получение индивидуальных лицензий, предоставляется информация о способах и материалах, необходимых для подачи запросов. Работа по получению лицензий проводится совместно с независимым консультантом, профессионалом в области европейского финансового права, отмечает ВТБ.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.В январе 2023 года ВТБ направил в казначейство Бельгии и минфин Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, и тех, на чьи счета до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.ВТБ отмечает, что участвует в реализации всех инициатив государства, направленных на получение инвесторами своих активов. Разработанные правительством и Банком России меры по замещению облигаций, выплатам зависших дивидендов и купонов и другие шаги позволили российским инвесторам освободить значительную часть своих активов.
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россия, втб, бельгия, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, БЕЛЬГИЯ, замороженные российские активы
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов
ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении банка.
"ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии на обращение о получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства", - говорится в сообщении.
В частности, банк рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию – Государственный совет Бельгии. Также оказывается поддержка клиентам для подачи запросов на получение индивидуальных лицензий, предоставляется информация о способах и материалах, необходимых для подачи запросов. Работа по получению лицензий проводится совместно с независимым консультантом, профессионалом в области европейского финансового права, отмечает ВТБ.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В январе 2023 года ВТБ направил в казначейство Бельгии и минфин Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, и тех, на чьи счета до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.
ВТБ отмечает, что участвует в реализации всех инициатив государства, направленных на получение инвесторами своих активов. Разработанные правительством и Банком России меры по замещению облигаций, выплатам зависших дивидендов и купонов и другие шаги позволили российским инвесторам освободить значительную часть своих активов.