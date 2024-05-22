Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/vtb-848403231.html
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов - 22.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов
ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:19+0300
2024-05-22T12:19+0300
экономика
россия
втб
бельгия
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении банка."ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии на обращение о получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства", - говорится в сообщении.В частности, банк рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию – Государственный совет Бельгии. Также оказывается поддержка клиентам для подачи запросов на получение индивидуальных лицензий, предоставляется информация о способах и материалах, необходимых для подачи запросов. Работа по получению лицензий проводится совместно с независимым консультантом, профессионалом в области европейского финансового права, отмечает ВТБ.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.В январе 2023 года ВТБ направил в казначейство Бельгии и минфин Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, и тех, на чьи счета до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.ВТБ отмечает, что участвует в реализации всех инициатив государства, направленных на получение инвесторами своих активов. Разработанные правительством и Банком России меры по замещению облигаций, выплатам зависших дивидендов и купонов и другие шаги позволили российским инвесторам освободить значительную часть своих активов.
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, бельгия, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, БЕЛЬГИЯ, замороженные российские активы
12:19 22.05.2024
 
ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении банка.
"ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии на обращение о получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства", - говорится в сообщении.
В частности, банк рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию – Государственный совет Бельгии. Также оказывается поддержка клиентам для подачи запросов на получение индивидуальных лицензий, предоставляется информация о способах и материалах, необходимых для подачи запросов. Работа по получению лицензий проводится совместно с независимым консультантом, профессионалом в области европейского финансового права, отмечает ВТБ.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В январе 2023 года ВТБ направил в казначейство Бельгии и минфин Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, и тех, на чьи счета до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.
ВТБ отмечает, что участвует в реализации всех инициатив государства, направленных на получение инвесторами своих активов. Разработанные правительством и Банком России меры по замещению облигаций, выплатам зависших дивидендов и купонов и другие шаги позволили российским инвесторам освободить значительную часть своих активов.
 
ЭкономикаРОССИЯВТББЕЛЬГИЯзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала