https://1prime.ru/20240522/vtb-848403231.html

ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов - 22.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ получил от Бельгии отказ на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:19+0300

2024-05-22T12:19+0300

2024-05-22T12:19+0300

экономика

россия

втб

бельгия

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВТБ получил от казначейства Бельгии отказ на разблокировку активов своих клиентов, продолжит работу по возврату заблокированных средств, говорится в сообщении банка."ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии на обращение о получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк продолжит работу в этом направлении, чтобы защитить интересы клиентов и вернуть заблокированные средства", - говорится в сообщении.В частности, банк рассматривает возможность и прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию – Государственный совет Бельгии. Также оказывается поддержка клиентам для подачи запросов на получение индивидуальных лицензий, предоставляется информация о способах и материалах, необходимых для подачи запросов. Работа по получению лицензий проводится совместно с независимым консультантом, профессионалом в области европейского финансового права, отмечает ВТБ.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.В январе 2023 года ВТБ направил в казначейство Бельгии и минфин Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании ВТБ, и тех, на чьи счета до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.ВТБ отмечает, что участвует в реализации всех инициатив государства, направленных на получение инвесторами своих активов. Разработанные правительством и Банком России меры по замещению облигаций, выплатам зависших дивидендов и купонов и другие шаги позволили российским инвесторам освободить значительную часть своих активов.

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, бельгия, замороженные российские активы