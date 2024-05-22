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ВТБ назвал регион, где "арктическая ипотека" выдавалась чаще всего

ВТБ назвал регион, где "арктическая ипотека" выдавалась чаще всего - 22.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ назвал регион, где "арктическая ипотека" выдавалась чаще всего

ВТБ с начала запуска "арктической ипотеки" в конце прошлого года выдал по программе 6 миллиардов рублей, наибольший объем выдач пришелся на Архангельскую... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:37+0300

2024-05-22T15:37+0300

2024-05-22T15:38+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВТБ с начала запуска "арктической ипотеки" в конце прошлого года выдал по программе 6 миллиардов рублей, наибольший объем выдач пришелся на Архангельскую область, сообщила пресс-служба банка. "С момента запуска "арктической ипотеки" в декабре 2023 года в ВТБ ее оформили 1,6 тысячи заемщиков на общую сумму 6 миллиардов рублей. Абсолютное большинство клиентов покупают на условиях программы вторичное жилье: в структуре выдач банка на него приходится почти 80%. Средний размер кредита составляет 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Наибольший объем выдач по "арктической ипотеке" приходится на Архангельскую область - 3,8 миллиарда рублей и Красноярский край - 1,7 миллиарда, добавили в пресс-службе. "Охват поддержки льготных ипотек будет сокращаться, она станет более точечной. Но "арктическая ипотека" правильно нацелена на решение конкретных задач. Не только социальных, но и экономических. Мы надеемся, что программы ипотеки такого рода будут сохраняться. Москва может обойтись без льготной ипотеки, арктические регионы в ней нуждаются", - приводится в сообщении комментарий главы банка Андрея Костина. По условиям "арктической ипотеки" купить недвижимость со ставкой по кредиту 2% можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелии. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по субъекту, который устанавливается Минстроем, напомнили в банке.

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втб, ипотека, арктика, новости