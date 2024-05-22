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Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля - 22.05.2024, ПРАЙМ
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля
Глава британского правительства Риши Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Соединенном Королевстве пройдут 4 июля 2024 года. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T19:36+0300
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Глава британского правительства Риши Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Соединенном Королевстве пройдут 4 июля 2024 года. Телеканал Sky News ранее сообщил, что Сунак планирует назначить голосование на 4 июля. До этого премьер-министр не раз заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". По закону они должны состояться не позднее января 2025 года. "Всеобщие выборы пройдут 4 июля", - заявил Сунак, выступая на Даунинг-стрит после проведения совещания правительства.Сунак в начале мая впервые признал, что правящая Консервативная партия может потерпеть поражение на предстоящих выборах. Это мнение было высказано после неудачи консерваторов на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее глава правительства выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. По данным компании Ipsos, которая провела соцопрос, рейтинг консерваторов понизился до рекордно низких с 1978 года 19%, а находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25 процентных пунктов.
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великобритания, риши сунак
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля
Премьер Великобритании Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в стране состоятся 4 июля
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Глава британского правительства Риши Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Соединенном Королевстве пройдут 4 июля 2024 года.
Телеканал Sky News ранее сообщил, что Сунак планирует назначить голосование на 4 июля. До этого премьер-министр не раз заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". По закону они должны состояться не позднее января 2025 года.
"Всеобщие выборы пройдут 4 июля", - заявил Сунак, выступая на Даунинг-стрит после проведения совещания правительства.
В Великобритании начали готовиться к "опасной эпохе", пишут СМИ
Сунак в начале мая впервые признал, что правящая Консервативная партия может потерпеть поражение на предстоящих выборах. Это мнение было высказано после неудачи консерваторов на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее глава правительства выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
По данным компании Ipsos, которая провела соцопрос, рейтинг консерваторов понизился до рекордно низких с 1978 года 19%, а находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25 процентных пунктов.