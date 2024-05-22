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Это не война: миллиардеры раскрыли свой главный страх - 22.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Это не война: миллиардеры раскрыли свой главный страх
Это не война: миллиардеры раскрыли свой главный страх - 22.05.2024, ПРАЙМ
Это не война: миллиардеры раскрыли свой главный страх
Семьи миллиардеров из США и Юго-Восточной Азии раскрыли, что является для них главным риском в ближайшие пять лет. Это не военные конфликты и не изменение... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:52+0300
2024-05-22T11:53+0300
экономика
богатство
миллиардеры
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Семьи миллиардеров из США и Юго-Восточной Азии раскрыли, что является для них главным риском в ближайшие пять лет. Это не военные конфликты и не изменение климата: больше всего богатые боятся повышения налогов, пишет Bloomberg.Согласно новому опросу UBS Group AG, проведенному среди семейных фирм, созданных богатейшими кланами мира для управления своей жизнью и ресурсами, именно повышение налогов является главным риском на ближайшую пятилетку для 73% респондентов из США и почти 60% из региона ЮВА.Напротив, крупный геополитический конфликт в качестве главного риска указали 55% и 52% семейных предприятий соответственно. И это невзирая на текущую нестабильность в мире, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, констатирует издание. Даже компании, базирующиеся в ближневосточном регионе, считают, что проблемы финансового рынка заслуживают куда больше внимания.Налоговые риски пугают сверхбогатых, невзирая на то, что правительства всего мира ищут способы увеличить их доходы. Президент США Джо Байден предложил установить минимальный налог для миллиардеров, а власти Сингапура рвутся повысить и без того высокие ставки налога на недвижимость и автомобили. Но, оказывается, этого недостаточно.
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богатство, миллиардеры
Экономика, богатство, миллиардеры
11:52 22.05.2024 (обновлено: 11:53 22.05.2024)
 
Это не война: миллиардеры раскрыли свой главный страх

Bloomberg: миллиардеры боятся повышения налогов сильнее, чем войн и конфликтов

© fotolia.com / jrwasserman%Взятка
%Взятка - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© fotolia.com / jrwasserman
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Семьи миллиардеров из США и Юго-Восточной Азии раскрыли, что является для них главным риском в ближайшие пять лет. Это не военные конфликты и не изменение климата: больше всего богатые боятся повышения налогов, пишет Bloomberg.
Согласно новому опросу UBS Group AG, проведенному среди семейных фирм, созданных богатейшими кланами мира для управления своей жизнью и ресурсами, именно повышение налогов является главным риском на ближайшую пятилетку для 73% респондентов из США и почти 60% из региона ЮВА.
Напротив, крупный геополитический конфликт в качестве главного риска указали 55% и 52% семейных предприятий соответственно. И это невзирая на текущую нестабильность в мире, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, констатирует издание. Даже компании, базирующиеся в ближневосточном регионе, считают, что проблемы финансового рынка заслуживают куда больше внимания.
Налоговые риски пугают сверхбогатых, невзирая на то, что правительства всего мира ищут способы увеличить их доходы. Президент США Джо Байден предложил установить минимальный налог для миллиардеров, а власти Сингапура рвутся повысить и без того высокие ставки налога на недвижимость и автомобили. Но, оказывается, этого недостаточно.
 
Экономикабогатствомиллиардеры
 
 
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