Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/wifi-848417608.html
Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi
Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi - 22.05.2024, ПРАЙМ
Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi
Wi-Fi на борту российских самолетов будет доступен пассажирам с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:15+0300
2024-05-22T17:15+0300
связь
интернет
5g
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Wi-Fi на борту российских самолетов будет доступен пассажирам с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.Отвечая на вопрос, когда в самолетах появится Wi-Fi, министр сказал, что это станет возможным после запуска группировки спутников, то есть с 2028 года.Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в январе рекомендовал Роскосмосу и российским профильным ведомствам подготовить предложения по развитию спутников, которые будут способны обеспечить качественный доступ к интернету, в том числе за рубежом. Также ведомствам было рекомендовано подготовить предложения, касающиеся реализации мероприятий по "обновлению отечественной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите".В мае Минцифры сообщало, что российская компания осуществила запуск трех отечественных спутников связи. Эти аппараты, работающие на низкой околоземной орбите, впервые используют протокол связи 5G. Их продолжат тестировать еще несколько месяцев. Предполагается, что это позволит создать российский сервис широкополосной спутниковой связи, способный покрыть быстрым интернетом всю страну. Планируется, что система начнет работу в 2027 году.
https://1prime.ru/20240521/shadaev-848377237.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c8dd593d5564b37b7da61e5386135cfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
связь, интернет, 5g
связь, интернет, 5G
17:15 22.05.2024
 
Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi

Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов будет доступен пассажирам с 2028 года

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Wi-Fi на борту российских самолетов будет доступен пассажирам с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
Отвечая на вопрос, когда в самолетах появится Wi-Fi, министр сказал, что это станет возможным после запуска группировки спутников, то есть с 2028 года.
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в январе рекомендовал Роскосмосу и российским профильным ведомствам подготовить предложения по развитию спутников, которые будут способны обеспечить качественный доступ к интернету, в том числе за рубежом. Также ведомствам было рекомендовано подготовить предложения, касающиеся реализации мероприятий по "обновлению отечественной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите".
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
В Минцифры пообещали разобраться в причинах подорожания сотовой связи
Вчера, 16:39
В мае Минцифры сообщало, что российская компания осуществила запуск трех отечественных спутников связи. Эти аппараты, работающие на низкой околоземной орбите, впервые используют протокол связи 5G. Их продолжат тестировать еще несколько месяцев. Предполагается, что это позволит создать российский сервис широкополосной спутниковой связи, способный покрыть быстрым интернетом всю страну. Планируется, что система начнет работу в 2027 году.
 
связьинтернет5G
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала