https://1prime.ru/20240522/wifi-848417608.html

Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi

Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi - 22.05.2024, ПРАЙМ

Глава Минцифры сообщил, когда на борту российских самолетов появится Wi-Fi

Wi-Fi на борту российских самолетов будет доступен пассажирам с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:15+0300

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2024-05-22T17:15+0300

связь

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5g

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Wi-Fi на борту российских самолетов будет доступен пассажирам с 2028 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.Отвечая на вопрос, когда в самолетах появится Wi-Fi, министр сказал, что это станет возможным после запуска группировки спутников, то есть с 2028 года.Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в январе рекомендовал Роскосмосу и российским профильным ведомствам подготовить предложения по развитию спутников, которые будут способны обеспечить качественный доступ к интернету, в том числе за рубежом. Также ведомствам было рекомендовано подготовить предложения, касающиеся реализации мероприятий по "обновлению отечественной орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания на геостационарной орбите".В мае Минцифры сообщало, что российская компания осуществила запуск трех отечественных спутников связи. Эти аппараты, работающие на низкой околоземной орбите, впервые используют протокол связи 5G. Их продолжат тестировать еще несколько месяцев. Предполагается, что это позволит создать российский сервис широкополосной спутниковой связи, способный покрыть быстрым интернетом всю страну. Планируется, что система начнет работу в 2027 году.

https://1prime.ru/20240521/shadaev-848377237.html

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