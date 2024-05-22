https://1prime.ru/20240522/yaponiya-848389330.html
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов - 22.05.2024, ПРАЙМ
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов
Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:07+0300
2024-05-22T06:07+0300
2024-05-22T06:07+0300
экономика
япония
импорт
овощи
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9464b77e25bdbbe29a3f85de88ab644.jpg
ТОКИО, 22 мая – ПРАЙМ. Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов страны. Япония увеличила импорт овощей из России на 100% до 30 тонн, рыбы на 9,7%, но сократила ввоз зерна на 99,1%, СПГ на 18,5%, угля на 71,8%, цветных металлов на 74,3%. Всего импорт из России в Японию в апреле сократился на 24,2% до 54,094 миллиарда иен (360 миллионов долларов).
https://1prime.ru/20240516/yaponiya-848220122.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_24aa581a8fc7d5682e89f71525fc4a16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, импорт, овощи
Экономика, ЯПОНИЯ, импорт, овощи
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов
Минфин Японии: импорт овощей из России в апреле вырос на 100 процентов
ТОКИО, 22 мая – ПРАЙМ. Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов страны.
Япония увеличила импорт овощей из России на 100% до 30 тонн, рыбы на 9,7%, но сократила ввоз зерна на 99,1%, СПГ на 18,5%, угля на 71,8%, цветных металлов на 74,3%.
Всего импорт из России в Японию в апреле сократился на 24,2% до 54,094 миллиарда иен (360 миллионов долларов).
ВВП Японии в I квартале снизился на 2%