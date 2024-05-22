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Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов - 22.05.2024, ПРАЙМ
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов
Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:07+0300
2024-05-22T06:07+0300
экономика
япония
импорт
овощи
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ТОКИО, 22 мая – ПРАЙМ. Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов страны. Япония увеличила импорт овощей из России на 100% до 30 тонн, рыбы на 9,7%, но сократила ввоз зерна на 99,1%, СПГ на 18,5%, угля на 71,8%, цветных металлов на 74,3%. Всего импорт из России в Японию в апреле сократился на 24,2% до 54,094 миллиарда иен (360 миллионов долларов).
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япония, импорт, овощи
Экономика, ЯПОНИЯ, импорт, овощи
06:07 22.05.2024
 
Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов

Минфин Японии: импорт овощей из России в апреле вырос на 100 процентов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ТОКИО, 22 мая – ПРАЙМ. Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов страны.
Япония увеличила импорт овощей из России на 100% до 30 тонн, рыбы на 9,7%, но сократила ввоз зерна на 99,1%, СПГ на 18,5%, угля на 71,8%, цветных металлов на 74,3%.
Всего импорт из России в Японию в апреле сократился на 24,2% до 54,094 миллиарда иен (360 миллионов долларов).
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