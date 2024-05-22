https://1prime.ru/20240522/yaponiya-848389330.html

Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов

Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов - 22.05.2024, ПРАЙМ

Япония нарастила импорт овощей из России на 100 процентов

Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:07+0300

2024-05-22T06:07+0300

2024-05-22T06:07+0300

экономика

япония

импорт

овощи

https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9464b77e25bdbbe29a3f85de88ab644.jpg

ТОКИО, 22 мая – ПРАЙМ. Япония в апреле нарастила импорт из России овощей по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 100%, но сократила ввоз зерна, угля и СПГ, такие данные обнародовало министерство финансов страны. Япония увеличила импорт овощей из России на 100% до 30 тонн, рыбы на 9,7%, но сократила ввоз зерна на 99,1%, СПГ на 18,5%, угля на 71,8%, цветных металлов на 74,3%. Всего импорт из России в Японию в апреле сократился на 24,2% до 54,094 миллиарда иен (360 миллионов долларов).

https://1prime.ru/20240516/yaponiya-848220122.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, импорт, овощи