https://1prime.ru/20240522/zapad-848391267.html

В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому

В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому

Отказ стран Запада признать нелегитимным статус Владимира Зеленского является плевком в демократию, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T07:23+0300

2024-05-22T07:23+0300

2024-05-22T07:23+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Отказ стран Запада признать нелегитимным статус Владимира Зеленского является плевком в демократию, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Игнорирование коллективным Западом незаконности дальнейшего пребывания Зеленского у власти является плевком в демократию и убедительным доказательством того, что западная или американская модель демократии не более чем миф. Для Запада нет демократии, а есть лишь такое понятие, как политическая целесообразность и ничего более", — сказал он. Смирнов считает, что позиция Запада по Украине является полным попранием всех принципов международного права и ждать от Запада решений по украинскому конфликту основанных на юридических нормах, скорее всего, не придется. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". При этом в ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848372557.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, запад