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В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому
В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому
Отказ стран Запада признать нелегитимным статус Владимира Зеленского является плевком в демократию, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:23+0300
2024-05-22T07:23+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Отказ стран Запада признать нелегитимным статус Владимира Зеленского является плевком в демократию, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Игнорирование коллективным Западом незаконности дальнейшего пребывания Зеленского у власти является плевком в демократию и убедительным доказательством того, что западная или американская модель демократии не более чем миф. Для Запада нет демократии, а есть лишь такое понятие, как политическая целесообразность и ничего более", — сказал он. Смирнов считает, что позиция Запада по Украине является полным попранием всех принципов международного права и ждать от Запада решений по украинскому конфликту основанных на юридических нормах, скорее всего, не придется. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". При этом в ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта.
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украина
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украина, владимир зеленский, запад
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
07:23 22.05.2024
 
В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому

Эксперт Смирнов назвал позицию Запада по статусу Зеленского плевком в демократию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Отказ стран Запада признать нелегитимным статус Владимира Зеленского является плевком в демократию, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Игнорирование коллективным Западом незаконности дальнейшего пребывания Зеленского у власти является плевком в демократию и убедительным доказательством того, что западная или американская модель демократии не более чем миф. Для Запада нет демократии, а есть лишь такое понятие, как политическая целесообразность и ничего более", — сказал он.
Смирнов считает, что позиция Запада по Украине является полным попранием всех принципов международного права и ждать от Запада решений по украинскому конфликту основанных на юридических нормах, скорее всего, не придется.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". При этом в ЕС заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным, так как считают невозможным проведение выборов в условиях конфликта.
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