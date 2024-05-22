https://1prime.ru/20240522/zayavlenie-848404802.html

В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским

В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, сказал, что ему... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:55+0300

2024-05-22T12:55+0300

2024-05-22T13:15+0300

политика

энтони блинкен

дмитрий песков

ибрахим раиси

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, сказал, что ему трудно поверить в то, что представитель США мог сделать такое неловкое и хамское заявление. Ранее Блинкен сказал, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели Раиси. "Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути, — хамское заявление в отношении целого народа", — заявил Песков, комментируя отношение Кремля к словам Блинкена. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.22 мая глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили сообщал, что погода в день крушения вертолета была летной. По его словам, летательный аппарат потерялся в облаках.

https://1prime.ru/20240522/iran-848393356.html

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энтони блинкен, дмитрий песков, ибрахим раиси