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В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским
В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, сказал, что ему... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:55+0300
2024-05-22T12:55+0300
2024-05-22T13:15+0300
политика
энтони блинкен
дмитрий песков
ибрахим раиси
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, сказал, что ему трудно поверить в то, что представитель США мог сделать такое неловкое и хамское заявление. Ранее Блинкен сказал, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели Раиси. "Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути, — хамское заявление в отношении целого народа", — заявил Песков, комментируя отношение Кремля к словам Блинкена. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.22 мая глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили сообщал, что погода в день крушения вертолета была летной. По его словам, летательный аппарат потерялся в облаках.
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энтони блинкен, дмитрий песков, ибрахим раиси
Политика, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Ибрахим Раиси
В Кремле назвали заявление Блинкена о гибели Раиси хамским
Песков: трудно поверить, что Блинкен сделал хамское заявление о гибели Раиси
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, сказал, что ему трудно поверить в то, что представитель США мог сделать такое неловкое и хамское заявление.
Ранее Блинкен сказал, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели Раиси.
"Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути, — хамское заявление в отношении целого народа", — заявил Песков, комментируя отношение Кремля к словам Блинкена.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
22 мая глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили сообщал, что погода в день крушения вертолета была летной. По его словам, летательный аппарат потерялся в облаках.
Офис президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси