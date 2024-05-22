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Медведчук рассказал, в чем скоро предстоит убедиться Зеленскому - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Медведчук рассказал, в чем скоро предстоит убедиться Зеленскому
Медведчук рассказал, в чем скоро предстоит убедиться Зеленскому - 22.05.2024, ПРАЙМ
Медведчук рассказал, в чем скоро предстоит убедиться Зеленскому
Владимир Зеленский скоро поймет, что для Запада он является расходным материалом, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:33+0300
2024-05-22T07:33+0300
политика
виктор медведчук
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский скоро поймет, что для Запада он является расходным материалом, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы. Вся история украинских выборов показывает, что президент войны не имеет шансов. Это показывает и президентская кампания самого Зеленского, который сыграл роль президента мира, чем цинично обманул украинский народ", — сказал он. Медведчук считает, что "приходит время отвечать за этот обман, а Зеленский не хочет, и оттягивает этот момент, как может". По его мнению, Зеленский будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада. "Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится", — сказал украинский политик и добавил, что пока Зеленский "будет прыгать по заграницам и что-то там выпрашивать, проще сказать, торговать собой, сдавая интересы украинского народа". По мнению Медведчука, Зеленский надеется, "что если окончательно сдаст коллективному Западу эти интересы, то коллективный Запад его защитит". Зеленский и так сдавал интересы страны Западу, но теперь ситуация вынуждает его сдать все без остатка, он полностью в воле западных хозяев, они его могут заставить сделать все что пожелают. И теперь он подпишет все что угодно. Это и есть самое страшное для будущего украинцев", — пояснил Медведчук.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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виктор медведчук, запад, владимир зеленский
Политика, Виктор Медведчук, ЗАПАД, Владимир Зеленский
07:33 22.05.2024
 
Медведчук рассказал, в чем скоро предстоит убедиться Зеленскому

Медведчук: Зеленский скоро убедится, что для Запада он расходный материал

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский скоро поймет, что для Запада он является расходным материалом, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
"Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы. Вся история украинских выборов показывает, что президент войны не имеет шансов. Это показывает и президентская кампания самого Зеленского, который сыграл роль президента мира, чем цинично обманул украинский народ", — сказал он.
Медведчук считает, что "приходит время отвечать за этот обман, а Зеленский не хочет, и оттягивает этот момент, как может". По его мнению, Зеленский будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада.
"Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится", — сказал украинский политик и добавил, что пока Зеленский "будет прыгать по заграницам и что-то там выпрашивать, проще сказать, торговать собой, сдавая интересы украинского народа".
По мнению Медведчука, Зеленский надеется, "что если окончательно сдаст коллективному Западу эти интересы, то коллективный Запад его защитит".
Зеленский и так сдавал интересы страны Западу, но теперь ситуация вынуждает его сдать все без остатка, он полностью в воле западных хозяев, они его могут заставить сделать все что пожелают. И теперь он подпишет все что угодно. Это и есть самое страшное для будущего украинцев", — пояснил Медведчук.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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07:23
 
ПолитикаВиктор МедведчукЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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