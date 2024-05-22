Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848394325.html
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту - 22.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту
Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:43+0300
2024-05-22T09:43+0300
политика
украина
владимир зеленский
президентские выборы на украине
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях его власти, пишет британское издание UnHerd."Однако, оставшись у власти просто так, украинский лидер военного времени подставил себя под удар внутренних недоброжелателей", — сказано в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что истекший мандат Зеленского заставил внутренних претендентов на президентскую должность описывать его как нелегитимного деспота. Критики сомневаются в правовых основаниях, позволяющих Зеленскому оставаться у власти после 20 мая, и призывают его уйти в отставку.Возможно, еще опаснее - его союзники, которые хотят знать, какие планы у руководства Украины в отношении демократического голосования. Некоторые политики из Европы и США призывали провести выборы и даже начали шантажировать украинского лидера, говорится в статье.Ранее Зеленский отменил проведение выборов в связи с введением в стране военного положения. По этой причине весенние выборы не состоялись, как и не состоялась запланированная на 20-21 мая инаугурация нового главы государства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848391512.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине, новости
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине, Новости
09:43 22.05.2024
 
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту

UnHerd: отменив выборы, Зеленский преподнес подарок собственным критикам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях его власти, пишет британское издание UnHerd.
"Однако, оставшись у власти просто так, украинский лидер военного времени подставил себя под удар внутренних недоброжелателей", — сказано в материале.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что истекший мандат Зеленского заставил внутренних претендентов на президентскую должность описывать его как нелегитимного деспота. Критики сомневаются в правовых основаниях, позволяющих Зеленскому оставаться у власти после 20 мая, и призывают его уйти в отставку.
Возможно, еще опаснее - его союзники, которые хотят знать, какие планы у руководства Украины в отношении демократического голосования. Некоторые политики из Европы и США призывали провести выборы и даже начали шантажировать украинского лидера, говорится в статье.
Ранее Зеленский отменил проведение выборов в связи с введением в стране военного положения. По этой причине весенние выборы не состоялись, как и не состоялась запланированная на 20-21 мая инаугурация нового главы государства.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Медведчук рассказал, в чем скоро предстоит убедиться Зеленскому
07:33
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на УкраинеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала