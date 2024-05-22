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Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту - 22.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту
Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:43+0300
2024-05-22T09:43+0300
2024-05-22T09:43+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях его власти, пишет британское издание UnHerd."Однако, оставшись у власти просто так, украинский лидер военного времени подставил себя под удар внутренних недоброжелателей", — сказано в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что истекший мандат Зеленского заставил внутренних претендентов на президентскую должность описывать его как нелегитимного деспота. Критики сомневаются в правовых основаниях, позволяющих Зеленскому оставаться у власти после 20 мая, и призывают его уйти в отставку.Возможно, еще опаснее - его союзники, которые хотят знать, какие планы у руководства Украины в отношении демократического голосования. Некоторые политики из Европы и США призывали провести выборы и даже начали шантажировать украинского лидера, говорится в статье.Ранее Зеленский отменил проведение выборов в связи с введением в стране военного положения. По этой причине весенние выборы не состоялись, как и не состоялась запланированная на 20-21 мая инаугурация нового главы государства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине, новости
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине, Новости
Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту
UnHerd: отменив выборы, Зеленский преподнес подарок собственным критикам
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях его власти, пишет
британское издание UnHerd.
"Однако, оставшись у власти просто так, украинский лидер военного времени подставил себя под удар внутренних недоброжелателей", — сказано в материале.
Отмечается, что истекший мандат Зеленского заставил внутренних претендентов на президентскую должность описывать его как нелегитимного деспота. Критики сомневаются в правовых основаниях, позволяющих Зеленскому оставаться у власти после 20 мая, и призывают его уйти в отставку.
Возможно, еще опаснее - его союзники, которые хотят знать, какие планы у руководства Украины в отношении демократического голосования. Некоторые политики из Европы и США призывали провести выборы и даже начали шантажировать украинского лидера, говорится в статье.
Ранее Зеленский отменил проведение выборов в связи с введением в стране военного положения. По этой причине весенние выборы не состоялись, как и не состоялась запланированная на 20-21 мая инаугурация нового главы государства.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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