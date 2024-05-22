https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848394325.html

Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту

Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту - 22.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский подставился: противники и союзники открыли на него охоту

Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:43+0300

2024-05-22T09:43+0300

2024-05-22T09:43+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Противники и союзники ополчились против президента Украины Владимира Зеленского, так как истекший мандат Зеленского дал повод сомневаться в правовых основаниях его власти, пишет британское издание UnHerd."Однако, оставшись у власти просто так, украинский лидер военного времени подставил себя под удар внутренних недоброжелателей", — сказано в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что истекший мандат Зеленского заставил внутренних претендентов на президентскую должность описывать его как нелегитимного деспота. Критики сомневаются в правовых основаниях, позволяющих Зеленскому оставаться у власти после 20 мая, и призывают его уйти в отставку.Возможно, еще опаснее - его союзники, которые хотят знать, какие планы у руководства Украины в отношении демократического голосования. Некоторые политики из Европы и США призывали провести выборы и даже начали шантажировать украинского лидера, говорится в статье.Ранее Зеленский отменил проведение выборов в связи с введением в стране военного положения. По этой причине весенние выборы не состоялись, как и не состоялась запланированная на 20-21 мая инаугурация нового главы государства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине, новости