https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848399568.html
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок - 22.05.2024, ПРАЙМ
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:22+0300
2024-05-22T11:22+0300
2024-05-22T11:22+0300
владимир зеленский
анналена бербок
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей социальной сети Х."Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — сказал PaulPaulaner.Другие пользователи призвали Зеленского платить собственными деньгами, а также напомнили, что он больше не президент Украины.Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. При этом ООН и Евросоюз назвали его легитимным, поскольку выборы на Украине, которые должны были пройти в марте, не представляются возможными в текущей ситуации.
https://1prime.ru/20240522/zakharova-848393836.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2bf91ed1069b7faeedca667962a259a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, анналена бербок, украина
Владимир Зеленский, Анналена Бербок, УКРАИНА
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
Пользователи соцсети X поставили Зеленского на место после его требований к Бербок
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей социальной сети Х
.
"Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — сказал PaulPaulaner.
Другие пользователи призвали Зеленского платить собственными деньгами, а также напомнили, что он больше не президент Украины.
Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. При этом ООН и Евросоюз назвали его легитимным, поскольку выборы на Украине, которые должны были пройти в марте, не представляются возможными в текущей ситуации.
Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина