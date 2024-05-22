https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848399568.html

Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок

Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок - 22.05.2024, ПРАЙМ

Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок

Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:22+0300

2024-05-22T11:22+0300

2024-05-22T11:22+0300

владимир зеленский

анналена бербок

украина

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей социальной сети Х."Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — сказал PaulPaulaner.Другие пользователи призвали Зеленского платить собственными деньгами, а также напомнили, что он больше не президент Украины.Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. При этом ООН и Евросоюз назвали его легитимным, поскольку выборы на Украине, которые должны были пройти в марте, не представляются возможными в текущей ситуации.

https://1prime.ru/20240522/zakharova-848393836.html

украина

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владимир зеленский, анналена бербок, украина