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Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок - 22.05.2024, ПРАЙМ
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок
Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:22+0300
2024-05-22T11:22+0300
владимир зеленский
анналена бербок
украина
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей социальной сети Х."Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — сказал PaulPaulaner.Другие пользователи призвали Зеленского платить собственными деньгами, а также напомнили, что он больше не президент Украины.Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. При этом ООН и Евросоюз назвали его легитимным, поскольку выборы на Украине, которые должны были пройти в марте, не представляются возможными в текущей ситуации.
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владимир зеленский, анналена бербок, украина
Владимир Зеленский, Анналена Бербок, УКРАИНА
11:22 22.05.2024
 
Платите сами. Зеленского поставили на место после его требований к Бербок

Пользователи соцсети X поставили Зеленского на место после его требований к Бербок

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от главы МИД Германии Анналены Бербок предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чем вызвал гнев пользователей социальной сети Х.
"Это не наш конфликт. Мы также не хотим платить за твою роскошную жизнь. Если немцы могли бы сами решать, ты бы не получил ни цента. К сожалению, ты получаешь субсидии от худшего министра иностранных дел за все время", — сказал PaulPaulaner.
Другие пользователи призвали Зеленского платить собственными деньгами, а также напомнили, что он больше не президент Украины.
Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. При этом ООН и Евросоюз назвали его легитимным, поскольку выборы на Украине, которые должны были пройти в марте, не представляются возможными в текущей ситуации.
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Владимир ЗеленскийАнналена БербокУКРАИНА
 
 
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