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Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья
Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья - 22.05.2024, ПРАЙМ
Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья
Около десяти российских регионов обсуждают ограничения продажи малогабаритного жилья, сообщил журналистам глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:14+0300
2024-05-22T15:18+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около десяти российских регионов обсуждают ограничения продажи малогабаритного жилья, сообщил журналистам глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко."Я знаю, что сейчас готовят такие меры, например, Ленинградская область и ряд других. Есть десять регионов, которые близки к перегреву рынка. Сколько можно в Краснодаре строить жилья, или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса", - рассказал Мутко.При этом он подчеркнул, что подобные изменения не должны влиять на стоимость жилья.Мутко также добавил, что, помимо ограничительных мер, необходимо вводить и стимулирующие.
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россия, недвижимость, новости
РОССИЯ, Недвижимость, Новости
15:14 22.05.2024 (обновлено: 15:18 22.05.2024)
 
Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья

Мутко: около 10 регионов обсуждают ограничения при продаже малогабаритного жилья

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк*Виталий Мутко
*Виталий Мутко - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около десяти российских регионов обсуждают ограничения продажи малогабаритного жилья, сообщил журналистам глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
"Я знаю, что сейчас готовят такие меры, например, Ленинградская область и ряд других. Есть десять регионов, которые близки к перегреву рынка. Сколько можно в Краснодаре строить жилья, или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса", - рассказал Мутко.
При этом он подчеркнул, что подобные изменения не должны влиять на стоимость жилья.
Мутко также добавил, что, помимо ограничительных мер, необходимо вводить и стимулирующие.
 
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