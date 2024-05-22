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Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья

Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья - 22.05.2024, ПРАЙМ

Мутко рассказал о вероятных ограничениях при продаже малогабаритного жилья

Около десяти российских регионов обсуждают ограничения продажи малогабаритного жилья, сообщил журналистам глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:14+0300

2024-05-22T15:14+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около десяти российских регионов обсуждают ограничения продажи малогабаритного жилья, сообщил журналистам глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко."Я знаю, что сейчас готовят такие меры, например, Ленинградская область и ряд других. Есть десять регионов, которые близки к перегреву рынка. Сколько можно в Краснодаре строить жилья, или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса", - рассказал Мутко.При этом он подчеркнул, что подобные изменения не должны влиять на стоимость жилья.Мутко также добавил, что, помимо ограничительных мер, необходимо вводить и стимулирующие.

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россия, недвижимость, новости