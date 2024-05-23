Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240523/analitika-848426522.html
Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников
Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников - 23.05.2024, ПРАЙМ
Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:02+0300
2024-05-23T09:02+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
?1716444131
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляют китайские индексы, теряющие более 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в рамках коррекции, теряя 0,6% и торгуясь в районе 81,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Также участники торгов обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек в Штатах.По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 445 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Несмотря на умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках, инвесторы могут сконцентрировать внимание на коррекции на товарных рынках, что окажет давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи может возобновить негативную динамику, скомпенсировать рост среды и сделать еще один шаг к отметке 3 405 пунктов, выступающей текущим минимумом мая. В случае ухода ниже данного уровня ожидаем усиления продаж и углубления коррекции с рисками движения в диапазон 3 200 – 3 300 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 90,2, 97,8 и 12,42 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов, рубль поддержит подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на начало следующей недели. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии растеряет утренний рост и предпримет очередную попытку пробоя поддержки на уровне 90 рублей. Отметим, что мы не исключаем временного ухода американской валюты ниже данной отметки, однако в среднесрочной перспективе ждем ее возвращения в диапазон 90 – 95 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
09:02 23.05.2024
 

Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляют китайские индексы, теряющие более 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в рамках коррекции, теряя 0,6% и торгуясь в районе 81,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Также участники торгов обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 445 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Несмотря на умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках, инвесторы могут сконцентрировать внимание на коррекции на товарных рынках, что окажет давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи может возобновить негативную динамику, скомпенсировать рост среды и сделать еще один шаг к отметке 3 405 пунктов, выступающей текущим минимумом мая. В случае ухода ниже данного уровня ожидаем усиления продаж и углубления коррекции с рисками движения в диапазон 3 200 – 3 300 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 90,2, 97,8 и 12,42 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов, рубль поддержит подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на начало следующей недели. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии растеряет утренний рост и предпримет очередную попытку пробоя поддержки на уровне 90 рублей. Отметим, что мы не исключаем временного ухода американской валюты ниже данной отметки, однако в среднесрочной перспективе ждем ее возвращения в диапазон 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютиндекс МосбиржиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала