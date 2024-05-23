Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников - 23.05.2024, ПРАЙМ
Нефть подвела, но рубль нашел новых союзников
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:02+0300
2024-05-23T09:02+0300
2024-05-23T09:02+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляют китайские индексы, теряющие более 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в рамках коррекции, теряя 0,6% и торгуясь в районе 81,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Также участники торгов обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек в Штатах.По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 445 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Несмотря на умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках, инвесторы могут сконцентрировать внимание на коррекции на товарных рынках, что окажет давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи может возобновить негативную динамику, скомпенсировать рост среды и сделать еще один шаг к отметке 3 405 пунктов, выступающей текущим минимумом мая. В случае ухода ниже данного уровня ожидаем усиления продаж и углубления коррекции с рисками движения в диапазон 3 200 – 3 300 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 90,2, 97,8 и 12,42 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов, рубль поддержит подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на начало следующей недели. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии растеряет утренний рост и предпримет очередную попытку пробоя поддержки на уровне 90 рублей. Отметим, что мы не исключаем временного ухода американской валюты ниже данной отметки, однако в среднесрочной перспективе ждем ее возвращения в диапазон 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляют китайские индексы, теряющие более 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня с утра прибавляют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в рамках коррекции, теряя 0,6% и торгуясь в районе 81,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Также участники торгов обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 445 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Несмотря на умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках, инвесторы могут сконцентрировать внимание на коррекции на товарных рынках, что окажет давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи может возобновить негативную динамику, скомпенсировать рост среды и сделать еще один шаг к отметке 3 405 пунктов, выступающей текущим минимумом мая. В случае ухода ниже данного уровня ожидаем усиления продаж и углубления коррекции с рисками движения в диапазон 3 200 – 3 300 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 90,2, 97,8 и 12,42 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в нижнюю половину диапазона 80 – 85 долларов, рубль поддержит подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на начало следующей недели. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии растеряет утренний рост и предпримет очередную попытку пробоя поддержки на уровне 90 рублей. Отметим, что мы не исключаем временного ухода американской валюты ниже данной отметки, однако в среднесрочной перспективе ждем ее возвращения в диапазон 90 – 95 рублей.
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