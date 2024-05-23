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Китай увеличил поставки легковых авто в Россию

Китай увеличил поставки легковых авто в Россию - 23.05.2024, ПРАЙМ

Китай увеличил поставки легковых авто в Россию

Китай за первые четыре месяца 2024 года поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года - 237 тысяч штук на 3,5... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T05:22+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Китай за первые четыре месяца 2024 года поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года - 237 тысяч штук на 3,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, за январь-апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячу легковых автомобилей, что на 37% больше 173,7 тысячи за такой же период годом ранее. В этом январе объем китайского экспорта в РФ составил 54,1 тысячи штук, в феврале - 44,8 тысячи, в марте - 58,9 тысячи, а в апреле - 79,4 тысячи, что стало максимумом с ноября 2023 года. При этом в апреле за год объем китайских поставок в РФ вырос на 28%, а по сравнению с предыдущим месяцем - на 35%. Доля России в "легковом" экспорте Китая за январь-апрель 2024 года составила 14,7%, то есть РФ осталась для китайских автопроизводителей самым большим рынком. Второе и третье места у Мексики и Бразилии - 7,4% (119,3 тысячи штук) и 6,6% (105,7 тысячи штук). В денежном выражении объемы китайского автомобильного экспорта России за первые четыре месяца этого года выросли на 27,5% и составили 3,5 миллиарда долларов. Из них только за апрель поставки составили 1,2 миллиарда долларов, что на 22,7% больше прошлого апреля. В общей сложности объемы китайского экспорта автомобилей в Россию за 2023 год составили 11,5 миллиарда долларов. При этом кроме легковушек Китай поставлял в Россию автобусы (на 328,2 миллиона долларов), грузовой транспорт (на 3,1 миллиарда долларов) и спецтранспорт (на 598,9 миллиона долларов).

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россия, китай, авторынок рф