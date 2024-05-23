https://1prime.ru/20240523/avto-848433201.html
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом - 23.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом
Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:37+0300
2024-05-23T11:37+0300
2024-05-23T11:37+0300
kia
авто
автомобиль с пробегом
https://cdnn.1prime.ru/img/76296/30/762963042_0:85:3400:1998_1920x0_80_0_0_c64000cb478bdb868df5bfacc34a7367.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов."Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна", - отметил эксперт.Он добавил, что автомобиль оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с., восьмиступенчатым автоматом ZF.При этом эксперт предупредил, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, в том числе блок накала свечей, выход из строя вискомуфты вентилятора, а также датчик положения кузова и передние ступичные подшипники.
https://1prime.ru/20240522/avto-848419142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76296/30/762963042_129:0:2793:1998_1920x0_80_0_0_a5b1e13736a1b8388c341bb5cfa8b11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
kia, авто, автомобиль с пробегом
Kia, Авто, автомобиль с пробегом
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом
Эксперт "За рулем" рассказал, как правильно выбрать Kia Mohave с пробегом
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем"
Александр Виноградов.
"Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна", - отметил эксперт.
Он добавил, что автомобиль оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с., восьмиступенчатым автоматом ZF.
При этом эксперт предупредил, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, в том числе блок накала свечей, выход из строя вискомуфты вентилятора, а также датчик положения кузова и передние ступичные подшипники.
УАЗ Патриот превратили в дом на колесах со стиральной машиной