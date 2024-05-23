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Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом - 23.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом
Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:37+0300
2024-05-23T11:37+0300
kia
авто
автомобиль с пробегом
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов."Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна", - отметил эксперт.Он добавил, что автомобиль оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с., восьмиступенчатым автоматом ZF.При этом эксперт предупредил, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, в том числе блок накала свечей, выход из строя вискомуфты вентилятора, а также датчик положения кузова и передние ступичные подшипники.
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kia, авто, автомобиль с пробегом
Kia, Авто, автомобиль с пробегом
11:37 23.05.2024
 
Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом

Эксперт "За рулем" рассказал, как правильно выбрать Kia Mohave с пробегом

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкKia Mohave
Kia Mohave - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов.
"Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна", - отметил эксперт.
Он добавил, что автомобиль оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с., восьмиступенчатым автоматом ZF.
При этом эксперт предупредил, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, в том числе блок накала свечей, выход из строя вискомуфты вентилятора, а также датчик положения кузова и передние ступичные подшипники.
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