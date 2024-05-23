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Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом

Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом - 23.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как выбрать Kia с пробегом

Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:37+0300

2024-05-23T11:37+0300

2024-05-23T11:37+0300

kia

авто

автомобиль с пробегом

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россияне за два миллиона могут приобрести настоящий внедорожник четырех моделей, одна из них - Kia Mohave, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов."Kia Mohave за два миллиона будет десятилетним. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна", - отметил эксперт.Он добавил, что автомобиль оснащен трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с., восьмиступенчатым автоматом ZF.При этом эксперт предупредил, что владельцы могут столкнуться с рядом проблем, в том числе блок накала свечей, выход из строя вискомуфты вентилятора, а также датчик положения кузова и передние ступичные подшипники.

https://1prime.ru/20240522/avto-848419142.html

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kia, авто, автомобиль с пробегом