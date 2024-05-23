https://1prime.ru/20240523/avtomobili-848444503.html

В Россию стали массово поставлять одноразовые автомобили, пишет СМИ

В Россию стали массово поставлять одноразовые автомобили, пишет СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Россию стали массово поставлять одноразовые автомобили, пишет СМИ

Практически все машины на российском авторынке можно считать одноразовыми. Об этом сайту njcar.ru рассказали эксперты, перечислив причины такого положения дел. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:19+0300

2024-05-23T14:19+0300

2024-05-23T14:33+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Практически все машины на российском авторынке можно считать одноразовыми. Об этом сайту njcar.ru рассказали эксперты, перечислив причины такого положения дел.Так, эксперты отмечают, что если раньше приоритетом у производителей была долговечность автомобиля, так как они стремились завоевать доверие клиентов, то сейчас, находясь в условиях жесткой конкуренции, инженеры в целях снижения затрат на производство вынуждены ограничивать долговечность некоторых важных деталей на этапе проектирования и сборки автомобиля, тем самым сокращая срок годности машины.Кроме того, аналитики подчеркнули, что производители стремятся уменьшить вес автомобиля, снижая затраты и расход топлива.Также не редкостью становится использование инженерами более дешевых материалов для салонов и узлов. По словам экспертов, вместо традиционной автоматической коробки передач теперь могут быть установлены вариаторы и коробки передач с роботизированным управлением.Ранее агентство РИА Новости с опорой на данные китайской статслужбы писало, что за первые четыре месяца текущего года Россия импортировала на треть больше китайских легковых машин, чем за аналогичный период прошлого года - 237 тысяч штук на 3,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240523/avto-848424501.html

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россия, авторынок рф, авто