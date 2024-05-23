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"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:41+0300
2024-05-23T13:41+0300
джо байден
сша
россия
китай
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об этом пишет издание The Hill."Байден угодил в капкан предвыборной гонки с ее расчетами и отказывается даже признать, что мы уже ведем третью мировую, — не говоря уже о том, чтобы принять решительные меры для победы в ней", - сказано в материалах.Издание подчеркивает, что США значительно отстают по военному потенциалу, производству вооружений и кибербезопасности. Кроме того, The Hill отмечает, что Байден скатился еще глубже в бездну, когда Международный уголовный суд реших выдать ордер на арест премьер-министра и главы Минобороны Израиля."Байден не понимает, что происходит, — или, быть может, вовсе утратил связь с реальностью", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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джо байден, сша, россия, китай
Джо Байден, США, РОССИЯ, КИТАЙ
13:41 23.05.2024
 
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России

The Hill: США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об этом пишет издание The Hill.
"Байден угодил в капкан предвыборной гонки с ее расчетами и отказывается даже признать, что мы уже ведем третью мировую, — не говоря уже о том, чтобы принять решительные меры для победы в ней", - сказано в материалах.
Издание подчеркивает, что США значительно отстают по военному потенциалу, производству вооружений и кибербезопасности.
Кроме того, The Hill отмечает, что Байден скатился еще глубже в бездну, когда Международный уголовный суд реших выдать ордер на арест премьер-министра и главы Минобороны Израиля.
"Байден не понимает, что происходит, — или, быть может, вовсе утратил связь с реальностью", - заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России
20 мая, 11:59
 
Джо БайденСШАРОССИЯКИТАЙ
 
 
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