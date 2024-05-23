https://1prime.ru/20240523/bayden-848442353.html

"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России

"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России

США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:41+0300

2024-05-23T13:41+0300

2024-05-23T13:41+0300

джо байден

сша

россия

китай

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об этом пишет издание The Hill."Байден угодил в капкан предвыборной гонки с ее расчетами и отказывается даже признать, что мы уже ведем третью мировую, — не говоря уже о том, чтобы принять решительные меры для победы в ней", - сказано в материалах.Издание подчеркивает, что США значительно отстают по военному потенциалу, производству вооружений и кибербезопасности. Кроме того, The Hill отмечает, что Байден скатился еще глубже в бездну, когда Международный уголовный суд реших выдать ордер на арест премьер-министра и главы Минобороны Израиля."Байден не понимает, что происходит, — или, быть может, вовсе утратил связь с реальностью", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240520/problemy-848324357.html

сша

китай

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джо байден, сша, россия, китай