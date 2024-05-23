https://1prime.ru/20240523/bayden-848442353.html
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:41+0300
2024-05-23T13:41+0300
2024-05-23T13:41+0300
джо байден
сша
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об этом пишет издание The Hill."Байден угодил в капкан предвыборной гонки с ее расчетами и отказывается даже признать, что мы уже ведем третью мировую, — не говоря уже о том, чтобы принять решительные меры для победы в ней", - сказано в материалах.Издание подчеркивает, что США значительно отстают по военному потенциалу, производству вооружений и кибербезопасности. Кроме того, The Hill отмечает, что Байден скатился еще глубже в бездну, когда Международный уголовный суд реших выдать ордер на арест премьер-министра и главы Минобороны Израиля."Байден не понимает, что происходит, — или, быть может, вовсе утратил связь с реальностью", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240520/problemy-848324357.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, россия, китай
Джо Байден, США, РОССИЯ, КИТАЙ
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
The Hill: США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
США проигрывают "идеологиескую войну" России и Китаю, президент Джо байден должен действовать, чтобы противостоять формированю многополярного миропорядка. Об этом пишет издание The Hill
.
"Байден угодил в капкан предвыборной гонки с ее расчетами и отказывается даже признать, что мы уже ведем третью мировую, — не говоря уже о том, чтобы принять решительные меры для победы в ней", - сказано в материалах.
Издание подчеркивает, что США значительно отстают по военному потенциалу, производству вооружений и кибербезопасности.
Кроме того, The Hill отмечает, что Байден скатился еще глубже в бездну, когда Международный уголовный суд реших выдать ордер на арест премьер-министра и главы Минобороны Израиля.
"Байден не понимает, что происходит, — или, быть может, вовсе утратил связь с реальностью", - заключает издание.
"Вплоть до остановки". В США ждут проблем из-за решения Байдена по России