https://1prime.ru/20240523/belgiya-848450969.html

Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны

Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны - 23.05.2024, ПРАЙМ

Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны

В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:59+0300

2024-05-23T15:59+0300

2024-05-23T15:59+0300

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga."Это не стоит на повестке дня", — приводит слова министра издание.Тем не менее, глава ведомства сообщила о подготовке 2,5 тысяч украинских военнослужащих бельгийскими специалистами. Бельгия также планирует передать Украине истребители F-16 до конца года.Брюссель также выделил 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине, которая была получена от замороженных в Бельгии российских активов.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую риторику опасной и также обратил внимание на позицию Макрона по нанесению "стратегического поражения" России.

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бельгия, украина, войска, новости