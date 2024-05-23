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Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны
Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны - 23.05.2024, ПРАЙМ
Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны
В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:59+0300
2024-05-23T15:59+0300
2024-05-23T15:59+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga."Это не стоит на повестке дня", — приводит слова министра издание.Тем не менее, глава ведомства сообщила о подготовке 2,5 тысяч украинских военнослужащих бельгийскими специалистами. Бельгия также планирует передать Украине истребители F-16 до конца года.Брюссель также выделил 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине, которая была получена от замороженных в Бельгии российских активов.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую риторику опасной и также обратил внимание на позицию Макрона по нанесению "стратегического поражения" России.
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бельгия, украина, войска, новости
Спецоперация на Украине, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, войска, Новости
Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны
Глава Минобороны Бельгии заявила, что вопрос отправки войск на Украину не обсуждается
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga.
"Это не стоит на повестке дня", — приводит слова министра издание.
Тем не менее, глава ведомства сообщила о подготовке 2,5 тысяч украинских военнослужащих бельгийскими специалистами. Бельгия также планирует передать Украине истребители F-16 до конца года.
Брюссель также выделил 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине, которая была получена от замороженных в Бельгии российских активов.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую риторику опасной и также обратил внимание на позицию Макрона по нанесению "стратегического поражения" России.
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