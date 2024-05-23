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Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны
Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны - 23.05.2024, ПРАЙМ
Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны
В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:59+0300
2024-05-23T15:59+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga."Это не стоит на повестке дня", — приводит слова министра издание.Тем не менее, глава ведомства сообщила о подготовке 2,5 тысяч украинских военнослужащих бельгийскими специалистами. Бельгия также планирует передать Украине истребители F-16 до конца года.Брюссель также выделил 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине, которая была получена от замороженных в Бельгии российских активов.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую риторику опасной и также обратил внимание на позицию Макрона по нанесению "стратегического поражения" России.
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бельгия, украина, войска, новости
Спецоперация на Украине, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, войска, Новости
15:59 23.05.2024
 
Бельгия не обсуждает отправку войск на Украину, заявило Минобороны страны

Глава Минобороны Бельгии заявила, что вопрос отправки войск на Украину не обсуждается

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© fotolia.com / Jackin
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. В Бельгии вопрос отправки войск на Украину не обсуждается. Об этом сообщила глава оборонного ведомства страны Людивин Дедондер, ее цитирует агентство Belga.
"Это не стоит на повестке дня", — приводит слова министра издание.
Тем не менее, глава ведомства сообщила о подготовке 2,5 тысяч украинских военнослужащих бельгийскими специалистами. Бельгия также планирует передать Украине истребители F-16 до конца года.
Брюссель также выделил 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине, которая была получена от замороженных в Бельгии российских активов.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки войск на Украину, если Россия нарушит линию фронта и поступит запрос от Украины. Он отметил, что многие страны поддерживают эту идею.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую риторику опасной и также обратил внимание на позицию Макрона по нанесению "стратегического поражения" России.
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Спецоперация на УкраинеБЕЛЬГИЯУКРАИНАвойскаНовости
 
 
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