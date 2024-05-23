https://1prime.ru/20240523/bukhanka-848442698.html
Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль
Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль - 23.05.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль
Российские машины в 2023 году уверенно заняли треть рынка. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал "Российской газете" лучшую пятерку российских моделей,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:44+0300
2024-05-23T13:44+0300
2024-05-23T13:45+0300
авто
lada granta
lada niva legend
aurus
уаз
москвич
егор васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/82641/94/826419464_0:334:2461:1718_1920x0_80_0_0_67778ca8ee6ed5ea8e794d603e790eb9.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российские машины в 2023 году уверенно заняли треть рынка. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал "Российской газете" лучшую пятерку российских моделей, доступных сейчас. Нижнюю строчку рейтинга он отдал Lada Niva Legend за удачное сочетание цены и потребительских качеств для специфических условий эксплуатации. На четвертой строчке разметил "Москвич 3" - за хороший пример организации производства. Бронза досталась Aurus Senat - за качественно новый уровень. Серебро - Lada Granta за доступность. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНаконец, на первое место автоэксперт поставил рожденную в СССР УАЗ "Буханку". "Она не просто до сих пор активно выпускается, но и в отдельных сферах применения не имеет достойных аналогов", - отметил специалист.УАЗ-450, именуемый в простонародье "Буханкой", впервые сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Ульяновские конструкторы создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости.Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее хороший обзор, два ведущих моста, а также неприхотливость и надежность обеспечили многолетнюю стабильную популярность этих машин, особенно в условиях бездорожья.
https://1prime.ru/20240522/volga-848388162.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82641/94/826419464_0:0:2461:1846_1920x0_80_0_0_1842806dba04e345991caeb97c4b4c21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, lada granta, lada niva legend, aurus, уаз, москвич, егор васильев
Авто, Lada Granta, Lada Niva Legend, Aurus, УАЗ, Москвич, Егор Васильев
Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль
Автоэксперт Васильев назвал "Буханку" лучшим российским автомобилем
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Российские машины в 2023 году уверенно заняли треть рынка. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал "Российской газете"
лучшую пятерку российских моделей, доступных сейчас.
Нижнюю строчку рейтинга он отдал Lada Niva Legend за удачное сочетание цены и потребительских качеств для специфических условий эксплуатации. На четвертой строчке разметил "Москвич 3" - за хороший пример организации производства. Бронза досталась Aurus Senat - за качественно новый уровень. Серебро - Lada Granta за доступность.
Наконец, на первое место автоэксперт поставил рожденную в СССР УАЗ "Буханку". "Она не просто до сих пор активно выпускается, но и в отдельных сферах применения не имеет достойных аналогов", - отметил специалист.
УАЗ-450, именуемый в простонародье "Буханкой", впервые сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Ульяновские конструкторы создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости.
Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее хороший обзор, два ведущих моста, а также неприхотливость и надежность обеспечили многолетнюю стабильную популярность этих машин, особенно в условиях бездорожья.
Автоэксперт спрогнозировал цены на новые машины Volga