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Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль

Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль - 23.05.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал лучший и самый проверенный российский автомобиль

Российские машины в 2023 году уверенно заняли треть рынка. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал "Российской газете" лучшую пятерку российских моделей,... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:44+0300

2024-05-23T13:44+0300

2024-05-23T13:45+0300

авто

lada granta

lada niva legend

aurus

уаз

москвич

егор васильев

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российские машины в 2023 году уверенно заняли треть рынка. Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал "Российской газете" лучшую пятерку российских моделей, доступных сейчас. Нижнюю строчку рейтинга он отдал Lada Niva Legend за удачное сочетание цены и потребительских качеств для специфических условий эксплуатации. На четвертой строчке разметил "Москвич 3" - за хороший пример организации производства. Бронза досталась Aurus Senat - за качественно новый уровень. Серебро - Lada Granta за доступность. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНаконец, на первое место автоэксперт поставил рожденную в СССР УАЗ "Буханку". "Она не просто до сих пор активно выпускается, но и в отдельных сферах применения не имеет достойных аналогов", - отметил специалист.УАЗ-450, именуемый в простонародье "Буханкой", впервые сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Ульяновские конструкторы создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости.Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее хороший обзор, два ведущих моста, а также неприхотливость и надежность обеспечили многолетнюю стабильную популярность этих машин, особенно в условиях бездорожья.

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авто, lada granta, lada niva legend, aurus, уаз, москвич, егор васильев