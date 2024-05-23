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В Госдуму внесли проект о лишении прав за устройства, скрывающие знаки

В Госдуму внесли проект о лишении прав за устройства, скрывающие знаки - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о лишении прав за устройства, скрывающие знаки

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, предусматривающего лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T22:05+0300

2024-05-23T22:05+0300

2024-05-23T22:07+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект закона, предусматривающего лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные знаки, следует из электронной базы нижней палаты. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками.Ответственность наступает, если эти средства, оборудованы с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.Отмечается, что это правонарушение выделяется в специальный состав. Устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. При этом такие устройства подлежат конфискации.Также внесен проект закона, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается наказывать лишением прав на срок до 1,5 лет."Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение иных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", - следует из пояснительной записки.

https://1prime.ru/20240508/nomera-847997266.html

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