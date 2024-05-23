https://1prime.ru/20240523/ispaniya-848441825.html
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат - 23.05.2024, ПРАЙМ
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:32+0300
2024-05-23T13:32+0300
2024-05-23T13:32+0300
спецоперация на украине
испания
украина
солдаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МАДРИД, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в пресс-релизе министерства."Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат", — говорится в сообщении.Отмечается, что решение было принято в качестве ответа на просьбу Киева улучшить базовую подготовку бойцов ВСУ.С начала конфликта в Украине испанские военные уже обучили около четырех тысяч украинских солдат на своей территории.Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. США и НАТО в свою очередь напрямую вовлечены в этот конфликт, так как занимаются не только финансированием, но подготовкой бойцов ВСУ.
https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html
испания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, украина, солдаты
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, солдаты
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат
Министр обороны Испании Роблес согласилась на обучение еще 400 солдат с Украины
МАДРИД, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в пресс-релизе министерства.
"Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в качестве ответа на просьбу Киева улучшить базовую подготовку бойцов ВСУ.
С начала конфликта в Украине испанские военные уже обучили около четырех тысяч украинских солдат на своей территории.
Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. США и НАТО в свою очередь напрямую вовлечены в этот конфликт, так как занимаются не только финансированием, но подготовкой бойцов ВСУ.
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической