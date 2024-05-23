Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240523/ispaniya-848441825.html
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат - 23.05.2024, ПРАЙМ
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:32+0300
2024-05-23T13:32+0300
спецоперация на украине
испания
украина
солдаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МАДРИД, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в пресс-релизе министерства."Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат", — говорится в сообщении.Отмечается, что решение было принято в качестве ответа на просьбу Киева улучшить базовую подготовку бойцов ВСУ.С начала конфликта в Украине испанские военные уже обучили около четырех тысяч украинских солдат на своей территории.Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. США и НАТО в свою очередь напрямую вовлечены в этот конфликт, так как занимаются не только финансированием, но подготовкой бойцов ВСУ.
https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html
испания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, украина, солдаты
Спецоперация на Украине, ИСПАНИЯ, УКРАИНА, солдаты
13:32 23.05.2024
 
Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат

Министр обороны Испании Роблес согласилась на обучение еще 400 солдат с Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в пресс-релизе министерства.
"Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в качестве ответа на просьбу Киева улучшить базовую подготовку бойцов ВСУ.
С начала конфликта в Украине испанские военные уже обучили около четырех тысяч украинских солдат на своей территории.
Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. США и НАТО в свою очередь напрямую вовлечены в этот конфликт, так как занимаются не только финансированием, но подготовкой бойцов ВСУ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Премьер Испании назвал ситуацию на Украине критической
7 мая, 16:26
 
Спецоперация на УкраинеИСПАНИЯУКРАИНАсолдаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала