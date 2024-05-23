https://1prime.ru/20240523/ispaniya-848441825.html

Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат

Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат - 23.05.2024, ПРАЙМ

Министерство обороны Испании подготовит еще 400 украинских солдат

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:32+0300

2024-05-23T13:32+0300

2024-05-23T13:32+0300

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МАДРИД, 23 мая - ПРАЙМ. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес провела встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и согласилась обучить еще 400 украинских солдат, говорится в пресс-релизе министерства."Министр обороны (Роблес - ред.) также подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских солдат", — говорится в сообщении.Отмечается, что решение было принято в качестве ответа на просьбу Киева улучшить базовую подготовку бойцов ВСУ.С начала конфликта в Украине испанские военные уже обучили около четырех тысяч украинских солдат на своей территории.Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России. США и НАТО в свою очередь напрямую вовлечены в этот конфликт, так как занимаются не только финансированием, но подготовкой бойцов ВСУ.

https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979881.html

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испания, украина, солдаты