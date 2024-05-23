https://1prime.ru/20240523/kharkov-848432970.html

"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом

"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом

Россия теперь контролирует значительную территорию под Харьковом, тем не менее датские аналитики отказались отказались назвать это прорывом, сообщает издание... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:31+0300

2024-05-23T11:31+0300

2024-05-23T11:43+0300

россия

украина

харьковская область

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a85f65021be37334761a1ba1dfb595c.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия теперь контролирует значительную территорию под Харьковом, тем не менее датские аналитики отказались отказались назвать это прорывом, сообщает издание DR.Вооруженные силы России в последнее время осуществляют активные наступательные движения на Харьковском направлении. Однако, по словам старшего аналитик Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это еще нельзя считать решающим прорывом. Он добавил, что российская армия прорвала лишь первую линии обороны.Тем не менее, аналитик подчеркнул, что если российским войскам удастся "извлечь больше выгоды" из этой ситуации, то тогда значение наступления возрастет в разы.В этой связи другой датский эксперт подчеркивает, что подобный натиск российских Вооруженных сил сигнализирует ВСУ о решительных намерениях российской стороны. По его словам, расстановка сил на линии фронта сместилась в пользу россиян.

https://1prime.ru/20240521/kharkov-848354926.html

украина

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, харьковская область