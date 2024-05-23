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"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом
"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом
Россия теперь контролирует значительную территорию под Харьковом, тем не менее датские аналитики отказались отказались назвать это прорывом, сообщает издание... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:31+0300
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россия
украина
харьковская область
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия теперь контролирует значительную территорию под Харьковом, тем не менее датские аналитики отказались отказались назвать это прорывом, сообщает издание DR.Вооруженные силы России в последнее время осуществляют активные наступательные движения на Харьковском направлении. Однако, по словам старшего аналитик Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это еще нельзя считать решающим прорывом. Он добавил, что российская армия прорвала лишь первую линии обороны.Тем не менее, аналитик подчеркнул, что если российским войскам удастся "извлечь больше выгоды" из этой ситуации, то тогда значение наступления возрастет в разы.В этой связи другой датский эксперт подчеркивает, что подобный натиск российских Вооруженных сил сигнализирует ВСУ о решительных намерениях российской стороны. По его словам, расстановка сил на линии фронта сместилась в пользу россиян.
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россия, украина, харьковская область
РОССИЯ, УКРАИНА, Харьковская область, Спецоперация на Украине
11:31 23.05.2024 (обновлено: 11:43 23.05.2024)
 
"Крупный рывок". Датские эксперты оценили расстановку сил под Харьковом

DR: под Харьковом Россия совершила крупнейший за полтора года рывок

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия теперь контролирует значительную территорию под Харьковом, тем не менее датские аналитики отказались отказались назвать это прорывом, сообщает издание DR.
Вооруженные силы России в последнее время осуществляют активные наступательные движения на Харьковском направлении. Однако, по словам старшего аналитик Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это еще нельзя считать решающим прорывом. Он добавил, что российская армия прорвала лишь первую линии обороны.
Тем не менее, аналитик подчеркнул, что если российским войскам удастся "извлечь больше выгоды" из этой ситуации, то тогда значение наступления возрастет в разы.
В этой связи другой датский эксперт подчеркивает, что подобный натиск российских Вооруженных сил сигнализирует ВСУ о решительных намерениях российской стороны. По его словам, расстановка сил на линии фронта сместилась в пользу россиян.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАХарьковская область
 
 
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