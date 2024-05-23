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СМИ: в G7 готовы поддержать кредит Киеву под залог из активов России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в G7 готовы поддержать кредит Киеву под залог из активов России
СМИ: в G7 готовы поддержать кредит Киеву под залог из активов России - 23.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: в G7 готовы поддержать кредит Киеву под залог из активов России
Страны "Большой семерки" в целом поддерживают предложение США предоставить Киеву кредит, подкрепленный замороженными активами России, передает Bloomberg. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:44+0300
2024-05-23T13:57+0300
экономика
россия
сша
кредит
замороженные российские активы
новости
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" в целом поддерживают предложение США предоставить Киеву кредит, подкрепленный замороженными активами России, передает Bloomberg."Правительства G7 теперь все в целом поддерживают предложение США использовать будущие доходы от... фондов ЦБ РФ... для подкрепления... кредита Киеву", — сказано в материале.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон пытается убедить страны G7 предоставить Украине кредит, обеспеченный будущими доходами от замороженных на Западе российских активов.В результате спецоперации России на Украине, страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear.До недавнего времени ЕС обсуждал возможность использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Однако, Россия описала заморозку активов как "воровство" и заявила о возможном отказе возврата также замороженных средств западных стран, хранивших их в России в качестве ответной меры.
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россия, сша, кредит, замороженные российские активы, новости
Экономика, РОССИЯ, США, кредит, замороженные российские активы, Новости
13:44 23.05.2024 (обновлено: 13:57 23.05.2024)
 
СМИ: в G7 готовы поддержать кредит Киеву под залог из активов России

Bloomberg: страны G7 в целом поддерживают кредит Киеву под залог из активов РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" в целом поддерживают предложение США предоставить Киеву кредит, подкрепленный замороженными активами России, передает Bloomberg.
"Правительства G7 теперь все в целом поддерживают предложение США использовать будущие доходы от... фондов ЦБ РФ... для подкрепления... кредита Киеву", — сказано в материале.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон пытается убедить страны G7 предоставить Украине кредит, обеспеченный будущими доходами от замороженных на Западе российских активов.
В результате спецоперации России на Украине, страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear.
До недавнего времени ЕС обсуждал возможность использования этих замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Однако, Россия описала заморозку активов как "воровство" и заявила о возможном отказе возврата также замороженных средств западных стран, хранивших их в России в качестве ответной меры.
Флаг США
СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит под залог из активов России
21 мая, 09:23
 
ЭкономикаРОССИЯСШАкредитзамороженные российские активыНовости
 
 
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