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Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село - 23.05.2024, ПРАЙМ
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село
ВСУ отчаянно обороняют село Липцы на северо-востоке Украины — если российская армия его возьмет, то в пределах ее досягаемости окажется Харьков, пишет CNN. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T23:51+0300
2024-05-23T23:51+0300
2024-05-23T23:51+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВСУ отчаянно обороняют село Липцы на северо-востоке Украины — если российская армия его возьмет, то в пределах ее досягаемости окажется Харьков, пишет CNN."На Украине есть населенные пункты, которые ей никак нельзя терять. Липцы — один из них", — отмечают авторы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ходе этих боев украинская армия сталкивается с ослаблением хватки, ее постоянно атакуют российские дроны.Как отмечается, российское наступление имеет важную цель: разместить свою артиллерию в пределах досягаемости Харькова.Украинские войска удерживают позиции с огромным риском для жизни, несмотря на опасность, утверждается в публикации.Российские военные препятствуют маневрам противника, используя беспилотники в огромных количествах, рассказывают солдаты ВСУ. Они называют дроны серьезной проблемой.Российская армия начала в последние недели наступление на Харьковскую область. Сейчас бои идут за районный центр Волчанск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, всу, харьковская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Харьковская область
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село
CNN: взятие Липцов позволит российским войскам угрожать Харькову
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ.
ВСУ отчаянно обороняют село Липцы на северо-востоке Украины — если российская армия его возьмет, то в пределах ее досягаемости окажется Харьков, пишет CNN
.
"На Украине есть населенные пункты, которые ей никак нельзя терять. Липцы — один из них", — отмечают авторы.
В ходе этих боев украинская армия сталкивается с ослаблением хватки, ее постоянно атакуют российские дроны.
Требуют невозможного. Раскрыто, что ВСУ бросили к границе с Россией
Как отмечается, российское наступление имеет важную цель: разместить свою артиллерию в пределах досягаемости Харькова.
Украинские войска удерживают позиции с огромным риском для жизни, несмотря на опасность, утверждается в публикации.
Российские военные препятствуют маневрам противника, используя беспилотники в огромных количествах, рассказывают солдаты ВСУ. Они называют дроны серьезной проблемой.
Российская армия начала в последние недели наступление на Харьковскую область. Сейчас бои идут за районный центр Волчанск.