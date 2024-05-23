Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240523/liptsy-848461072.html
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село - 23.05.2024, ПРАЙМ
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село
ВСУ отчаянно обороняют село Липцы на северо-востоке Украины — если российская армия его возьмет, то в пределах ее досягаемости окажется Харьков, пишет CNN. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T23:51+0300
2024-05-23T23:51+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВСУ отчаянно обороняют село Липцы на северо-востоке Украины — если российская армия его возьмет, то в пределах ее досягаемости окажется Харьков, пишет CNN."На Украине есть населенные пункты, которые ей никак нельзя терять. Липцы — один из них", — отмечают авторы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ходе этих боев украинская армия сталкивается с ослаблением хватки, ее постоянно атакуют российские дроны.Как отмечается, российское наступление имеет важную цель: разместить свою артиллерию в пределах досягаемости Харькова.Украинские войска удерживают позиции с огромным риском для жизни, несмотря на опасность, утверждается в публикации.Российские военные препятствуют маневрам противника, используя беспилотники в огромных количествах, рассказывают солдаты ВСУ. Они называют дроны серьезной проблемой.Российская армия начала в последние недели наступление на Харьковскую область. Сейчас бои идут за районный центр Волчанск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240523/vsu-848459748.html
украина
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, харьковская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Харьковская область
23:51 23.05.2024
 
Никак нельзя терять. На Западе рассказали о боях за ключевое село

CNN: взятие Липцов позволит российским войскам угрожать Харькову

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВСУ отчаянно обороняют село Липцы на северо-востоке Украины — если российская армия его возьмет, то в пределах ее досягаемости окажется Харьков, пишет CNN.
"На Украине есть населенные пункты, которые ей никак нельзя терять. Липцы — один из них", — отмечают авторы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В ходе этих боев украинская армия сталкивается с ослаблением хватки, ее постоянно атакуют российские дроны.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Требуют невозможного. Раскрыто, что ВСУ бросили к границе с Россией
Вчера, 21:57
Как отмечается, российское наступление имеет важную цель: разместить свою артиллерию в пределах досягаемости Харькова.
Украинские войска удерживают позиции с огромным риском для жизни, несмотря на опасность, утверждается в публикации.
Российские военные препятствуют маневрам противника, используя беспилотники в огромных количествах, рассказывают солдаты ВСУ. Они называют дроны серьезной проблемой.
Российская армия начала в последние недели наступление на Харьковскую область. Сейчас бои идут за районный центр Волчанск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУХарьковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала