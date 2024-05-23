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КНР и Бразилия высказались по украинскому кризису
КНР и Бразилия высказались по украинскому кризису - 23.05.2024, ПРАЙМ
КНР и Бразилия высказались по украинскому кризису
Китай и Бразилия выступают за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T22:01+0300
2024-05-23T22:01+0300
2024-05-23T22:01+0300
спецоперация на украине
китай
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Китай и Бразилия выступают за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает Синьхуа. По итогам встречи главы МИД КНР Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима был опубликован совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса".Стороны согласились, что переговоры - единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Также Китай и Бразилия высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. "Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - указывается в документе. Москва не раз отмечала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы украинских властей от диалога. В Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей специальной военной операции, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация с украинским кризисом может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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китай, бразилия, украина
Спецоперация на Украине, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, УКРАИНА
КНР и Бразилия высказались по украинскому кризису
КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум об урегулировании на Украине
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Китай и Бразилия выступают за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва, передает Синьхуа.
По итогам встречи главы МИД КНР Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима был опубликован совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса".
Стороны согласились, что переговоры - единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Также Китай и Бразилия высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
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"Члены международного сообщества приглашаются поддержать и одобрить меморандум, решительно выступить за деэскалацию и сыграть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - указывается в документе.
Москва не раз отмечала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы украинских властей от диалога. В Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей специальной военной операции, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация с украинским кризисом может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.