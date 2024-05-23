https://1prime.ru/20240523/moskvich-848447326.html

СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз

СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз - 23.05.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз

АО "Московский автомобильный завод Москвич" планирует выпустить всего 37 электромобилей "Москвич 3е" в 2024 году — таким образом, производство модели... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:51+0300

2024-05-23T14:51+0300

2024-05-23T14:58+0300

авто

электромобили

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. АО "Московский автомобильный завод Москвич" планирует выпустить всего 37 электромобилей "Москвич 3е" в 2024 году — таким образом, производство модели сократилось в 135 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные из официальной справки Минпромторга, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.При этом липецкий завод "Моторинвест" имеет самые значительные планы по производству электрического автотранспорта в 2024 году. Он планирует выпустить 3133 электрокара. Второе место по планируемым объемам рынка у калининградского завода "Автотор" — 1110 штук.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа третьем месте по прогнозам производства "КамАЗ" — 688 электробусов. Четвертое место по планам у "АвтоВАЗа" — 580. Замыкает пятерку крупнейших производителей электромобилей в 2024 году компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" из Ленобласти — 568 штук.Всего с начала 2024 года в России реализовано 8742 электромобиля, что на 231% превосходит результат за аналогичный период прошлого года.Объёмы производства электромобилей нельзя назвать высокими, несмотря на государственное стимулирование спроса, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.По его мнению, россиянам нужны другие электромобили, стоимостью до 1 миллиона рублей и с аккумуляторами, позволяющими проезжать около 300 километров. Также важно, чтобы электрификация транспорта не была навязанной, а цена электромобиля не должна быть выше сравнимого автомобиля с ДВС, отметил эксперт.

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авто, электромобили