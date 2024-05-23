Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240523/moskvich-848447326.html
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз - 23.05.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз
АО "Московский автомобильный завод Москвич" планирует выпустить всего 37 электромобилей "Москвич 3е" в 2024 году — таким образом, производство модели... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:51+0300
2024-05-23T14:58+0300
авто
электромобили
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/21/839922131_0:0:3267:1838_1920x0_80_0_0_20f143e03dc91c3120a85d7dd00a7c63.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. АО "Московский автомобильный завод Москвич" планирует выпустить всего 37 электромобилей "Москвич 3е" в 2024 году — таким образом, производство модели сократилось в 135 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные из официальной справки Минпромторга, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.При этом липецкий завод "Моторинвест" имеет самые значительные планы по производству электрического автотранспорта в 2024 году. Он планирует выпустить 3133 электрокара. Второе место по планируемым объемам рынка у калининградского завода "Автотор" — 1110 штук.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа третьем месте по прогнозам производства "КамАЗ" — 688 электробусов. Четвертое место по планам у "АвтоВАЗа" — 580. Замыкает пятерку крупнейших производителей электромобилей в 2024 году компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" из Ленобласти — 568 штук.Всего с начала 2024 года в России реализовано 8742 электромобиля, что на 231% превосходит результат за аналогичный период прошлого года.Объёмы производства электромобилей нельзя назвать высокими, несмотря на государственное стимулирование спроса, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.По его мнению, россиянам нужны другие электромобили, стоимостью до 1 миллиона рублей и с аккумуляторами, позволяющими проезжать около 300 километров. Также важно, чтобы электрификация транспорта не была навязанной, а цена электромобиля не должна быть выше сравнимого автомобиля с ДВС, отметил эксперт.
https://1prime.ru/20240517/atom-848269117.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/21/839922131_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_68cd76fa0be138dfa86b220877a4acb6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, электромобили
Авто, электромобили
14:51 23.05.2024 (обновлено: 14:58 23.05.2024)
 
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз

"Газета.Ru": производство электромобилей "Москвич 3е" упало в 135 раз

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПервые электромобили "Москвич 3е" поступили в подмосковный автосалон
Первые электромобили Москвич 3е поступили в подмосковный автосалон - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. АО "Московский автомобильный завод Москвич" планирует выпустить всего 37 электромобилей "Москвич 3е" в 2024 году — таким образом, производство модели сократилось в 135 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные из официальной справки Минпромторга, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.
При этом липецкий завод "Моторинвест" имеет самые значительные планы по производству электрического автотранспорта в 2024 году. Он планирует выпустить 3133 электрокара. Второе место по планируемым объемам рынка у калининградского завода "Автотор" — 1110 штук.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
На третьем месте по прогнозам производства "КамАЗ" — 688 электробусов. Четвертое место по планам у "АвтоВАЗа" — 580. Замыкает пятерку крупнейших производителей электромобилей в 2024 году компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" из Ленобласти — 568 штук.
Всего с начала 2024 года в России реализовано 8742 электромобиля, что на 231% превосходит результат за аналогичный период прошлого года.
Объёмы производства электромобилей нельзя назвать высокими, несмотря на государственное стимулирование спроса, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его мнению, россиянам нужны другие электромобили, стоимостью до 1 миллиона рублей и с аккумуляторами, позволяющими проезжать около 300 километров. Также важно, чтобы электрификация транспорта не была навязанной, а цена электромобиля не должна быть выше сравнимого автомобиля с ДВС, отметил эксперт.
Российский электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Названа стоимость российского электромобиля "Атом"
17 мая, 11:34
 
Автоэлектромобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала