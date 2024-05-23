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Американский наемник откровенно рассказал о боях на Украине - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Американский наемник откровенно рассказал о боях на Украине
Американский наемник откровенно рассказал о боях на Украине - 23.05.2024, ПРАЙМ
Американский наемник откровенно рассказал о боях на Украине
Наемники из иностранных государств, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, первоначально отправляются на Украину "как в отпуск", однако... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T18:04+0300
2024-05-23T18:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Наемники из иностранных государств, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, первоначально отправляются на Украину "как в отпуск", однако вскоре приходит понимание, что воевать на Украине более опасно, чем на Ближнем Востоке, рассказал изданию Business Insider наемник из США.Как рассказал американец, который до этого воевал в Ираке по контракту, многие иностранные наемники, прибывшие на Украину, привыкли к боям, где у них есть над противником преимущество в численности личного состава и вооружении. Но на Украине к ним приходит понимание, что зачастую их силы вместе с ВСУ оказываются в меньшинстве, чувствуется нехватка оружия.По словам наемника, он направлялся на Украину, не ожидая серьезного риска для своей жизни, но позже его осознал. "Многие, кто приезжает на Украину с Запада, они хотят быть героями... Я постоянно вижу чуваков, которые едут на Украину, и они воспринимают это почти как отпуск, они особо не ждут смерти... Даже если ты находишься за … мили от этой долбаной линии фронта, тебя может достать эта ….ракета прямо оттуда", - рассказал он. По мнению боевика, военные действия на Украине не схожи с ближневосточным конфликтом, где, "если ты находишься на базе, ты "в относительной безопасности"". Он пояснил, что на Украине трудно отыскать безопасное место, поскольку вблизи линии боевого соприкосновения крайне активно применяются различные беспилотники артиллерийские системы и дальнобойное оружие. Ранее РИА Новости провело расследование, показавшее, что в ряде европейских стран появляются могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. Такие захоронения имеются в Польше, Франции, Германии, США и странах Балтии. Российское Минобороны сообщало об уничтожении британских, американских, грузинских наемников, а также боевиков из других стран. Оборонное ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева. Министерство не раз предостерегало иностранцев от поездок на Украину и отмечало, что, согласно международному гуманитарному праву, наемники не рассматриваются в качестве комбатантов и не имеют права на статус военнопленного.Как сообщало Минобороны, всего за период спецоперации на Украину приехали 13 387 наемников из других стран для участия в боях на стороне киевского режима. Удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html
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всу, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, США
18:04 23.05.2024 (обновлено: 18:21 23.05.2024)
 
Американский наемник откровенно рассказал о боях на Украине

BI: наемник из США пожаловался, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Наемники из иностранных государств, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, первоначально отправляются на Украину "как в отпуск", однако вскоре приходит понимание, что воевать на Украине более опасно, чем на Ближнем Востоке, рассказал изданию Business Insider наемник из США.
Как рассказал американец, который до этого воевал в Ираке по контракту, многие иностранные наемники, прибывшие на Украину, привыкли к боям, где у них есть над противником преимущество в численности личного состава и вооружении. Но на Украине к ним приходит понимание, что зачастую их силы вместе с ВСУ оказываются в меньшинстве, чувствуется нехватка оружия.
По словам наемника, он направлялся на Украину, не ожидая серьезного риска для своей жизни, но позже его осознал.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
"Стратегическое отступление". В США придумали название бегству ВСУ
Вчера, 13:33
"Многие, кто приезжает на Украину с Запада, они хотят быть героями... Я постоянно вижу чуваков, которые едут на Украину, и они воспринимают это почти как отпуск, они особо не ждут смерти... Даже если ты находишься за … мили от этой долбаной линии фронта, тебя может достать эта ….ракета прямо оттуда", - рассказал он.
По мнению боевика, военные действия на Украине не схожи с ближневосточным конфликтом, где, "если ты находишься на базе, ты "в относительной безопасности"". Он пояснил, что на Украине трудно отыскать безопасное место, поскольку вблизи линии боевого соприкосновения крайне активно применяются различные беспилотники артиллерийские системы и дальнобойное оружие.
Ранее РИА Новости провело расследование, показавшее, что в ряде европейских стран появляются могилы иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. Такие захоронения имеются в Польше, Франции, Германии, США и странах Балтии.
Российское Минобороны сообщало об уничтожении британских, американских, грузинских наемников, а также боевиков из других стран. Оборонное ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева. Министерство не раз предостерегало иностранцев от поездок на Украину и отмечало, что, согласно международному гуманитарному праву, наемники не рассматриваются в качестве комбатантов и не имеют права на статус военнопленного.
Как сообщало Минобороны, всего за период спецоперации на Украину приехали 13 387 наемников из других стран для участия в боях на стороне киевского режима. Удалось ликвидировать 5 962 боевика.
 
Спецоперация на УкраинеВСУСША
 
 
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