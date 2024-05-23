https://1prime.ru/20240523/natsgvardiya-848434129.html

"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России

"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России

В нацгвардии Украины отметили профессионализм российских военных, сражающихся в боях по Харьковом, пишет CNN со ссылкой на командира бригады формирования. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:53+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В нацгвардии Украины отметили профессионализм российских военных, сражающихся в боях по Харьковом, пишет CNN со ссылкой на командира бригады формирования."Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", — сказал собеседник издания.Генштаб ВСУ также ранее отмечал тактические успехи российских войск в этом регионе. Российские военные группы продвинулись глубже в тыл противника и заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая западную и северную части города Волчанска.Украинская сторона перебрасывает дополнительные резервы в Харьковскую область, чтобы занять укрепленные позиции. Однако, бойцы ВСУ сталкиваются с постоянными авиаударами со стороны российских военных, что не дает им удержаться на позициях.

https://1prime.ru/20240523/kharkov-848432970.html

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