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"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России
"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России
В нацгвардии Украины отметили профессионализм российских военных, сражающихся в боях по Харьковом, пишет CNN со ссылкой на командира бригады формирования. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:53+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В нацгвардии Украины отметили профессионализм российских военных, сражающихся в боях по Харьковом, пишет CNN со ссылкой на командира бригады формирования."Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", — сказал собеседник издания.Генштаб ВСУ также ранее отмечал тактические успехи российских войск в этом регионе. Российские военные группы продвинулись глубже в тыл противника и заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая западную и северную части города Волчанска.Украинская сторона перебрасывает дополнительные резервы в Харьковскую область, чтобы занять укрепленные позиции. Однако, бойцы ВСУ сталкиваются с постоянными авиаударами со стороны российских военных, что не дает им удержаться на позициях.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
11:53 23.05.2024 (обновлено: 11:57 23.05.2024)
 
"Не посылают кого попало". На Украине признали профессионализм ВС России

CNN: на Украине признали профессионализм российских военных под Харьковом

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В нацгвардии Украины отметили профессионализм российских военных, сражающихся в боях по Харьковом, пишет CNN со ссылкой на командира бригады формирования.
"Мы можем это видеть по их оборудованию и тактике. Он не посылают кого попало в наступления", — сказал собеседник издания.
Генштаб ВСУ также ранее отмечал тактические успехи российских войск в этом регионе. Российские военные группы продвинулись глубже в тыл противника и заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая западную и северную части города Волчанска.
Украинская сторона перебрасывает дополнительные резервы в Харьковскую область, чтобы занять укрепленные позиции. Однако, бойцы ВСУ сталкиваются с постоянными авиаударами со стороны российских военных, что не дает им удержаться на позициях.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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