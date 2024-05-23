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Россия компенсирует апрельское перепроизводство нефти

Россия компенсирует апрельское перепроизводство нефти - 23.05.2024, ПРАЙМ

Россия компенсирует апрельское перепроизводство нефти

Россия добывала в апреле немного больше целевых уровней в рамках добровольных сокращений ОПЕК+, планирует в скором времени представить план по компенсации... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T00:09+0300

2024-05-23T00:09+0300

2024-05-23T00:10+0300

энергетика

нефть

сделка опек+

минэнерго рф

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия добывала в апреле немного больше целевых уровней в рамках добровольных сокращений ОПЕК+, планирует в скором времени представить план по компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК, сообщило Минэнерго РФ. "В первом квартале 2024 года Российская Федерация стабильно перевыполняла условия соглашения и добывала ниже установленных квот. В апреле в рамках добровольных сокращений добыча нефти в России была немногим выше целевых уровней. Перепроизводство было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объём", - сообщило министерство в официальном Telegram-канале. "Россия полностью привержена соглашениям ОПЕК+, планирует компенсировать недовыполнение планов по добыче и в скором времени представит в Секретариат ОПЕК свой план по покрытию небольшого отклонения от добровольных добычных уровней", - добавляется в сообщении.

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нефть, сделка опек+, минэнерго рф