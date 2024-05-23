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Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигент всех оставленных целей, заявил официальный представитель Кремля... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:21+0300
2024-05-23T17:31+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигент всех оставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО",— сообщил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Он также отметил, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть большое число горячи голов, которые подливают масло в огонь в конфликте на Украине.В ответ на заявления США о необходимости дать Киеву возможность наносить из американского оружия по территории России, Песков отметил, что никакое оружие, поставленное Киеву, не сможет изменить ход спецоперации России на Украине.
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россия, украина, сво, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
17:21 23.05.2024 (обновлено: 17:31 23.05.2024)
 
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов

Песков: в США много горячих голов, подливающих масла в огонь ситуации на Украине

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигент всех оставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО",— сообщил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Он также отметил, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть большое число горячи голов, которые подливают масло в огонь в конфликте на Украине.
В ответ на заявления США о необходимости дать Киеву возможность наносить из американского оружия по территории России, Песков отметил, что никакое оружие, поставленное Киеву, не сможет изменить ход спецоперации России на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ
Вчера, 13:03
 
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