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Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигент всех оставленных целей, заявил официальный представитель Кремля... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:21+0300
2024-05-23T17:21+0300
2024-05-23T17:31+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигент всех оставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО",— сообщил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Он также отметил, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть большое число горячи голов, которые подливают масло в огонь в конфликте на Украине.В ответ на заявления США о необходимости дать Киеву возможность наносить из американского оружия по территории России, Песков отметил, что никакое оружие, поставленное Киеву, не сможет изменить ход спецоперации России на Украине.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Песков: в США много горячих голов, подливающих масла в огонь ситуации на Украине
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигент всех оставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО",— сообщил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Он также отметил, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть большое число горячи голов, которые подливают масло в огонь в конфликте на Украине.
В ответ на заявления США о необходимости дать Киеву возможность наносить из американского оружия по территории России, Песков отметил, что никакое оружие, поставленное Киеву, не сможет изменить ход спецоперации России на Украине.
Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ