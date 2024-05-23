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США могут выделить Киеву более 200 миллионов долларов помощи, пишут СМИ

США могут выделить Киеву более 200 миллионов долларов помощи, пишут СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ

США могут выделить Киеву более 200 миллионов долларов помощи, пишут СМИ

Вашингтон может уже в пятницу сообщить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает издание Associated Press. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T17:30+0300

2024-05-23T17:30+0300

2024-05-23T17:30+0300

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Вашингтон может уже в пятницу сообщить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, передает издание Associated Press."США, как ожидается, объявят в пятницу о дополнительной военной помощи Украине на фоне трудностей Киева в сдерживании натиска российских войск в Харьковской области", — сказано в материале агентства.Отмечается, что помимо финансов в новый пакет войдут артиллерийские снаряды и боеприпасы для реактивных систем залпового огня.Это уже четвертый пакет помощи с апреля, когда Конгресс выделил Украине 61 миллиард долларов. Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки, содержащие оружие для Украины, являются законной целью для России.

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украина, сша, помощь, новости