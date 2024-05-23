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Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России
Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России
США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T05:36+0300
2024-05-23T05:37+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", - говорится в комментарии Антонова, распространенное посольством. Кроме того, как отметил дипломат, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России". По его словам, Россия терпит "варварские налеты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО" практически регулярно.Антонов упомянул болезненные реакции американских властей на успели Вооруженных сил России, которые показывают героические победы на линии фронта. По его словам, уровень истерики в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии.
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россия, сша, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВСУ
05:36 23.05.2024 (обновлено: 05:37 23.05.2024)
 
Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России

Антонов: призывы разрешить ВСУ бить по РФ грозит втягиванием США в конфликт

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", - говорится в комментарии Антонова, распространенное посольством.
Кроме того, как отметил дипломат, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России". По его словам, Россия терпит "варварские налеты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО" практически регулярно.
Антонов упомянул болезненные реакции американских властей на успели Вооруженных сил России, которые показывают героические победы на линии фронта. По его словам, уровень истерики в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАВСУ
 
 
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