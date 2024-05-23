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Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России

Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России - 23.05.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов ответил на призывы конгресса разрешить ВСУ удары по России

США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T05:36+0300

2024-05-23T05:36+0300

2024-05-23T05:37+0300

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского", - говорится в комментарии Антонова, распространенное посольством. Кроме того, как отметил дипломат, "киевский режим давно не спрашивает разрешения у западных хозяев на войну против гражданских объектов на территории России". По его словам, Россия терпит "варварские налеты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО" практически регулярно.Антонов упомянул болезненные реакции американских властей на успели Вооруженных сил России, которые показывают героические победы на линии фронта. По его словам, уровень истерики в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии.

https://1prime.ru/20240522/ukraina-848422368.html

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