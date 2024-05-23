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Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты

Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты - 23.05.2024, ПРАЙМ

Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца кредиты

Верховный суд России защитил девочку, получившую в наследство от умершего отца огромное количество кредитов. Об этом говорится в сообщении судебной коллегии по... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:27+0300

2024-05-23T14:27+0300

2024-05-23T14:36+0300

россия

кредит

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Верховный суд России защитил девочку, получившую в наследство от умершего отца огромное количество кредитов. Об этом говорится в сообщении судебной коллегии по гражданским делам. Отмечается, что точная сумма кредитов, "доставшихся" девочке, не названа, но она точно превышает стоимость половины квартиры, собственником которой был умерший родитель. Вторая половна же принадлежит матери, которая впоследствии отказалась от своей доли наследства и с согласия органа опеки отказалась и от доли своей дочери.После этого Сбербанк направил обращение на имя девочки о взыскании долга по кредитной карте, которая составлял более полумиллиона рублей. Суд, в свою очередь, удовлетворил иск, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам.Однако Верховный суд России отправил дело на пересмотр, так как удовлетворивший иск суд проигнорировал положение о том, что сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде, а вхождение в это наследство не соответствовало интересам ребенка из-за долговой нагрузки.

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