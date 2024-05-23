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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - 23.05.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
ВС России нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом агентству РИА... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:17+0300
2024-05-23T09:47+0300
спецоперация на украине
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ДОНЕЦК, 23 мая - ПРАЙМ. ВС России нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", — сказал он.Лебедев также отметил, что удары были нанесены по местам дислокации вооруженных сил Украины и складам боеприпасов в Александровке, Николаевской области. Кроме того, он упомянул, что бомбардировки были проведены по микрорайонам Высокополья и заброшенному аэродрому, откуда украинская армия запускает беспилотники.
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россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
09:17 23.05.2024 (обновлено: 09:47 23.05.2024)
 
Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

Лебедев: удары нанесли по ДРГ, которые хотели высадиться на острова на Днепре

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 23 мая - ПРАЙМ. ВС России нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", — сказал он.
Лебедев также отметил, что удары были нанесены по местам дислокации вооруженных сил Украины и складам боеприпасов в Александровке, Николаевской области. Кроме того, он упомянул, что бомбардировки были проведены по микрорайонам Высокополья и заброшенному аэродрому, откуда украинская армия запускает беспилотники.
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