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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении - 23.05.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

ВС России нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом агентству РИА... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:17+0300

2024-05-23T09:17+0300

2024-05-23T09:47+0300

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ДОНЕЦК, 23 мая - ПРАЙМ. ВС России нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении... мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы... Под ударом оказались... ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая немного дальше от Днепра", — сказал он.Лебедев также отметил, что удары были нанесены по местам дислокации вооруженных сил Украины и складам боеприпасов в Александровке, Николаевской области. Кроме того, он упомянул, что бомбардировки были проведены по микрорайонам Высокополья и заброшенному аэродрому, откуда украинская армия запускает беспилотники.

https://1prime.ru/20240522/ukraina-848422368.html

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