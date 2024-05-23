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Требуют невозможного. Раскрыто, что ВСУ бросили к границе с Россией
Требуют невозможного. Раскрыто, что ВСУ бросили к границе с Россией - 23.05.2024, ПРАЙМ
Требуют невозможного. Раскрыто, что ВСУ бросили к границе с Россией
ВСУ, опасаясь наступления российских войск на Сумскую область, приступили к переброске 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, ранее обескровленной | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T21:57+0300
2024-05-23T21:57+0300
2024-05-23T21:57+0300
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВСУ, опасаясь наступления российских войск на Сумскую область, приступили к переброске 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, ранее обескровленной в боях, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.По его словам, украинское командование бросает все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн отметил, что, согласно поступающим сообщениям, в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley. Как считает эксперт, это указывает на то, что "обескровленную 47-я механизированную бригаду", которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках фронта, либо полностью передислоцировали в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений.По мнению аналитика, бригада принимала участие в непрерывных боях в течение года. Ее, как отметил Меркурис, бросали на самые сложные участки фронта, а там бригада терпела от российских войск поражение за поражением.Сейчас от подразделения решили потребовать невозможного — остановить "возможное российское наступление в Сумской области", отметил эксперт.В последние недели российские войска начали продвижение на северо-востоке Украины, освободив ряд населенных пунктов в Харьковской области. Сейчас идут бои за райцентр Волчанск.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Требуют невозможного. Раскрыто, что ВСУ бросили к границе с Россией
Эксперт Меркурис: ВСУ отправили 47-ой механизированную бригаду к границе с Россией
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ.
ВСУ, опасаясь наступления российских войск на Сумскую область, приступили к переброске 47-ой механизированной бригады на границу с Россией, ранее обескровленной в боях, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале
.
По его словам, украинское командование бросает все оставшиеся у них резервы, чтобы попытаться удержать Сумскую область.
Он отметил, что, согласно поступающим сообщениям, в этом районе появились танки Abrams и БМП Bradley. Как считает эксперт, это указывает на то, что "обескровленную 47-я механизированную бригаду", которую постоянно отправляют удерживать позиции на различных участках фронта, либо полностью передислоцировали в Сумскую область, либо, что более вероятно, от нее были отделены несколько подразделений.
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По мнению аналитика, бригада принимала участие в непрерывных боях в течение года. Ее, как отметил Меркурис, бросали на самые сложные участки фронта, а там бригада терпела от российских войск поражение за поражением.
Сейчас от подразделения решили потребовать невозможного — остановить "возможное российское наступление в Сумской области", отметил эксперт.
В последние недели российские войска начали продвижение на северо-востоке Украины, освободив ряд населенных пунктов в Харьковской области. Сейчас идут бои за райцентр Волчанск.