https://1prime.ru/20240523/zelenskiy-848437514.html

Американцам врали. Затянувшееся президентство Зеленского подставило Запад

Американцам врали. Затянувшееся президентство Зеленского подставило Запад - 23.05.2024, ПРАЙМ

Американцам врали. Затянувшееся президентство Зеленского подставило Запад

СМИ на Западе активно продвигают истории о "защите демократии на Украине". На самом деле демократией там и не пахло, США нужно было выбить деньги на... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:46+0300

2024-05-23T12:46+0300

2024-05-23T12:46+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

сша

украина

запад

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. СМИ на Западе активно продвигают истории о "защите демократии на Украине". На самом деле демократией там и не пахло, США нужно было выбить деньги на "опосредованную войну" с Россией. Об этом сообщает издание The Federalist."Американские элиты любят нахваливать Украину как одинокий оплот демократии посреди авторитарной восточноевропейской пустоши. Однако решение президента Владимира Зеленского продлить свой истекший президентский срок, воспользовавшись действующим в стране военным положением, крайне далеко от легенды об украинской демократии, которую американский правящий класс и его приспешники в корпоративных СМИ пытаются навязать своим налогоплательщикам", - сказано в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВыборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года, однако Зеленский принял решение отменить их, сославшись на военное положение в стране. Евросоюз и ООН поддержали его, назвав легитимным президентом и подчеркнув, что проведение выборов в текущей ситуации не представляется возможным.Как пишет издание, антидемократическое решение зеленского было одобрено госсекретарем США Энтони Блинкеном, а американские СМИ также поспешили на подмогу.В статье добавляется, что поддержка Киева в Вашингтоне оправдывается необходимостью "защитить демократию" и "победить Россию", при этом все сообщения о коррумпированности режима зеленского как минимум игнорируются."Одно то, что Зеленский “засиделся” у власти без согласия украинских избирателей, показало с невиданной прежде ясностью, что американцев пичкали ложью, чтобы тратить миллиарды их кровных долларов на еще одну опосредованную войну за рубежом", - заключает The Federalist.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240522/zelenskiy-848399568.html

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владимир зеленский, сша, украина, запад