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В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России - 23.05.2024, ПРАЙМ
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России
Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией от отчаяния, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong экс-разведчик вооруженных сил США Скотт... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:36+0300
2024-05-23T16:49+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией от отчаяния, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.Ранее Зеленский в интервью изданию New York Times призвал силы Североатлантического альянса сбивать российские военные самолеты и ракеты над украинской территорией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКомментируя это заявление, Риттер пояснил, что речь идет о российской военной технике, выполняющей миссию согласно целям национальной безопасности. "НАТО не сторона конфликта, но может ей стать, сбивая российские ракеты. Это буквально делает их стороной конфликта", — подчеркнул экс-разведчик.По оценке Риттера, сейчас Зеленский пребывает в отчаянии, и по этой причине он делает попытки "изобрести новые правила ведения войны".Эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс не вправе даже фиксировать своими радарами российские ракеты. "Это уже акт войны, чтоб вы понимали абсурдность плана Зеленского", — подчеркнул он.Бывший разведчик добавил, что Зеленский исходит из потенциальной возможности использования альянсом средств противовоздушной обороны Patriot, размещенных в Польше, чтобы сбивать российские ракеты, которые нацелены на военные объекты ВСУ.Как сказал Риттер, Зеленский при этом не понимает, что такой подход равнозначен акту войны."Россия ясно дала понять в начале спецоперации, что это между Россией и Украиной, и что она не потерпит вмешательства НАТО", — подчеркнул бывший военный.Ранее в Европе высказывались на тему возможного участия стран НАТО в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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украина, владимир зеленский, сша, скотт риттер
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Скотт Риттер
16:36 23.05.2024 (обновлено: 16:49 23.05.2024)
 
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России

Риттер: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт от отчаяния

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией от отчаяния, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.
Ранее Зеленский в интервью изданию New York Times призвал силы Североатлантического альянса сбивать российские военные самолеты и ракеты над украинской территорией.
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Комментируя это заявление, Риттер пояснил, что речь идет о российской военной технике, выполняющей миссию согласно целям национальной безопасности. "НАТО не сторона конфликта, но может ей стать, сбивая российские ракеты. Это буквально делает их стороной конфликта", — подчеркнул экс-разведчик.
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Вчера, 11:22
По оценке Риттера, сейчас Зеленский пребывает в отчаянии, и по этой причине он делает попытки "изобрести новые правила ведения войны".
Эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс не вправе даже фиксировать своими радарами российские ракеты. "Это уже акт войны, чтоб вы понимали абсурдность плана Зеленского", — подчеркнул он.
Бывший разведчик добавил, что Зеленский исходит из потенциальной возможности использования альянсом средств противовоздушной обороны Patriot, размещенных в Польше, чтобы сбивать российские ракеты, которые нацелены на военные объекты ВСУ.
Как сказал Риттер, Зеленский при этом не понимает, что такой подход равнозначен акту войны.
"Россия ясно дала понять в начале спецоперации, что это между Россией и Украиной, и что она не потерпит вмешательства НАТО", — подчеркнул бывший военный.
Ранее в Европе высказывались на тему возможного участия стран НАТО в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАСкотт Риттер
 
 
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