Рынок падает. Но шанс на подъем еще есть - 24.05.2024, ПРАЙМ
Рынок падает. Но шанс на подъем еще есть
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%. Исключение составляет... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:30+0300
2024-05-24T09:30+0300
2024-05-24T09:30+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
?1716532229
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Индии, консолидирующийся над уровнями закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного снижения днем ранее, сегодня утром пытаются перейти к восстановлению, прибавляя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует направленной динамики, удерживая позиции у уровней закрытия четверга и торгуясь в районе 81,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, которые сегодня могут повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в США, а также выступления представителей ведущих мировых Центробанков.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 443 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода российского рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствии поводов для направленного движения. При этом в ходе сессии не исключаем активизации покупок на фоне желания спекулятивно настроенных участников торгов сократить объем коротких позиций в российских акциях в преддверии выходных. Это может поспособствовать восстановлению рынка и выходу индекса Мосбиржи в район 3 450 – 3 460 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань теряют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 90 и 12,37 рубля соответственно, евро снижается на 0,3%, отступив до 97,3 рубля. В ходе сессии национальная валюта может попытаться развить утренний успех на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат и стабильной ситуации на рынке энергоносителей. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии может попытаться закрепиться ниже 90 рублей, уровня, выступающего в текущий момент поддержкой для американской валюты.
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,3%. Исключение составляет рынок Индии, консолидирующийся над уровнями закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного снижения днем ранее, сегодня утром пытаются перейти к восстановлению, прибавляя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует направленной динамики, удерживая позиции у уровней закрытия четверга и торгуясь в районе 81,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, которые сегодня могут повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в США, а также выступления представителей ведущих мировых Центробанков.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 443 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода российского рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствии поводов для направленного движения. При этом в ходе сессии не исключаем активизации покупок на фоне желания спекулятивно настроенных участников торгов сократить объем коротких позиций в российских акциях в преддверии выходных. Это может поспособствовать восстановлению рынка и выходу индекса Мосбиржи в район 3 450 – 3 460 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань теряют 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 90 и 12,37 рубля соответственно, евро снижается на 0,3%, отступив до 97,3 рубля. В ходе сессии национальная валюта может попытаться развить утренний успех на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат и стабильной ситуации на рынке энергоносителей. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии может попытаться закрепиться ниже 90 рублей, уровня, выступающего в текущий момент поддержкой для американской валюты.
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