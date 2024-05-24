https://1prime.ru/20240524/aurus-848478029.html
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus - 24.05.2024, ПРАЙМ
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus
Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:03+0300
2024-05-24T13:03+0300
2024-05-24T13:04+0300
aurus
белоруссия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847139679_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_39707032f00938b8d1e79d6e7500012a.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."Буквально два дня назад правительственная делегация посещала в Елабуге завод "Аурус". Пообщались с руководством, посмотрели на их планы. Хорошая программа, мы сейчас ее будем внимательно изучать. Живая история – это включение белорусов в кооперационные цепочки производства и поставок автомобильных компонентов к этим легковым автомобилям", - сказал Крутой."Для России это не только премиум-сегмент, но вообще имидж страны, имидж легкового автомобилестроения. Дело чести – продолжать развивать завод, совершенствовать модельный ряд. Поэтому мы в этом процессе с удовольствием поучаствуем", - добавил он.
https://1prime.ru/20240523/aurus-848450205.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847139679_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d85140c0e33d25997b43a5b98c47fe7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
aurus, белоруссия, авто
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus
Посол Крутой: Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для Aurus
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Буквально два дня назад правительственная делегация посещала в Елабуге завод "Аурус". Пообщались с руководством, посмотрели на их планы. Хорошая программа, мы сейчас ее будем внимательно изучать. Живая история – это включение белорусов в кооперационные цепочки производства и поставок автомобильных компонентов к этим легковым автомобилям", - сказал Крутой.
"Для России это не только премиум-сегмент, но вообще имидж страны, имидж легкового автомобилестроения. Дело чести – продолжать развивать завод, совершенствовать модельный ряд. Поэтому мы в этом процессе с удовольствием поучаствуем", - добавил он.
Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus