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Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus - 24.05.2024, ПРАЙМ
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus
Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:03+0300
2024-05-24T13:04+0300
aurus
белоруссия
авто
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."Буквально два дня назад правительственная делегация посещала в Елабуге завод "Аурус". Пообщались с руководством, посмотрели на их планы. Хорошая программа, мы сейчас ее будем внимательно изучать. Живая история – это включение белорусов в кооперационные цепочки производства и поставок автомобильных компонентов к этим легковым автомобилям", - сказал Крутой."Для России это не только премиум-сегмент, но вообще имидж страны, имидж легкового автомобилестроения. Дело чести – продолжать развивать завод, совершенствовать модельный ряд. Поэтому мы в этом процессе с удовольствием поучаствуем", - добавил он.
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aurus, белоруссия, авто
Aurus, БЕЛОРУССИЯ, Авто
13:03 24.05.2024 (обновлено: 13:04 24.05.2024)
 
Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus

Посол Крутой: Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для Aurus

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСоревнования на первенство ГОН ФСО России по скоростному маневрированию в зимних условиях
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Буквально два дня назад правительственная делегация посещала в Елабуге завод "Аурус". Пообщались с руководством, посмотрели на их планы. Хорошая программа, мы сейчас ее будем внимательно изучать. Живая история – это включение белорусов в кооперационные цепочки производства и поставок автомобильных компонентов к этим легковым автомобилям", - сказал Крутой.
"Для России это не только премиум-сегмент, но вообще имидж страны, имидж легкового автомобилестроения. Дело чести – продолжать развивать завод, совершенствовать модельный ряд. Поэтому мы в этом процессе с удовольствием поучаствуем", - добавил он.
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