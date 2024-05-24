https://1prime.ru/20240524/aurus-848478029.html

Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus

Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus - 24.05.2024, ПРАЙМ

Белорусский посол отметил интерес страны к участию в производстве Aurus

Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:03+0300

2024-05-24T13:03+0300

2024-05-24T13:04+0300

aurus

белоруссия

авто

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссии интересно участие в производстве запчастей для автомобилей Aurus, изучает возможности такого сотрудничества, заявил РИА Новости посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."Буквально два дня назад правительственная делегация посещала в Елабуге завод "Аурус". Пообщались с руководством, посмотрели на их планы. Хорошая программа, мы сейчас ее будем внимательно изучать. Живая история – это включение белорусов в кооперационные цепочки производства и поставок автомобильных компонентов к этим легковым автомобилям", - сказал Крутой."Для России это не только премиум-сегмент, но вообще имидж страны, имидж легкового автомобилестроения. Дело чести – продолжать развивать завод, совершенствовать модельный ряд. Поэтому мы в этом процессе с удовольствием поучаствуем", - добавил он.

https://1prime.ru/20240523/aurus-848450205.html

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aurus, белоруссия, авто