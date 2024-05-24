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Рынок автокредитов в России испытывает бум, заявил эксперт
Рынок автокредитов в России испытывает бум, заявил эксперт - 24.05.2024, ПРАЙМ
Рынок автокредитов в России испытывает бум, заявил эксперт
Объем автокредитов в России к марту достиг 1,8 триллиона рублей, а в июне может составить уже 2 триллиона, что свидетельствует о буме в данном сегменте, сообщил | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T05:29+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Объем автокредитов в России к марту достиг 1,8 триллиона рублей, а в июне может составить уже 2 триллиона, что свидетельствует о буме в данном сегменте, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. "На 1 марта 2024 года автокредит вырос за год на 47,7% и достиг уровня 1,82 триллиона рублей. При условии сохранения столь высокого темпа роста автокредит может выйти на уровень 2 триллионов рублей в июне этого года", - отметил аналитик. В общем объеме розничного кредита доля ссуд на автомобили на 1 марта составила 5,4%. "Эта статистика наглядно показывает, что на рынке автокредита происходит бум. Понятно, что перегрев рынка беспокоит регулятора, и ЦБ, скорее всего, будет охлаждать этот рынок подобно тому, как он охлаждает рынок ипотеки и необеспеченного потребительского кредита", - считает эксперт. Он предположил, что "разогрев рынка" автокредита происходит в том числе и благодаря охлаждению рынка ипотеки.
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россия, авторынок рф
Рынок автокредитов в России испытывает бум, заявил эксперт
Эксперт Осадчий: рынок автокредитов в России приближается к двум триллионам руб
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Объем автокредитов в России к марту достиг 1,8 триллиона рублей, а в июне может составить уже 2 триллиона, что свидетельствует о буме в данном сегменте, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России.
"На 1 марта 2024 года автокредит вырос за год на 47,7% и достиг уровня 1,82 триллиона рублей. При условии сохранения столь высокого темпа роста автокредит может выйти на уровень 2 триллионов рублей в июне этого года", - отметил аналитик.
В общем объеме розничного кредита доля ссуд на автомобили на 1 марта составила 5,4%.
"Эта статистика наглядно показывает, что на рынке автокредита происходит бум. Понятно, что перегрев рынка беспокоит регулятора, и ЦБ, скорее всего, будет охлаждать этот рынок подобно тому, как он охлаждает рынок ипотеки и необеспеченного потребительского кредита", - считает эксперт.
Он предположил, что "разогрев рынка" автокредита происходит в том числе и благодаря охлаждению рынка ипотеки.
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