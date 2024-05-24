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Россияне пожаловались на стоимость новых китайских автомобилей
Россияне пожаловались на стоимость новых китайских автомобилей - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на стоимость новых китайских автомобилей
Опрос, проведенный специалистами каршеринга "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, выявил, что 68 процентов россиян недовольны ценами на машины из... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:43+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Опрос, проведенный специалистами каршеринга "Ситидрайв" и аналитического агентства A2:Research, выявил, что 68 процентов россиян недовольны ценами на машины из КНР, пишет "Газета.ru".Тем не менее, 37 процентов респондентов оценивают китайские автомобили благодаря отличной технологии и оснащению, 31 процент выделяют современный дизайн, но только 32% остаются довольны ценой этих машин. Кроме того, 24 процента водителей сомневаются в пригодности китайских автомобилей для российских климатических условий.Из всех опрошенных 62 процента хотя бы раз за последние два года использовали китайские автомобили, при этом только 26 процентов выбрали их в качестве личного транспорта. 41 процент респондентов относятся положительно к китайским иномаркам, а 36 процентов остаются нейтральными.
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россия, авто, новости, китай
РОССИЯ, Авто, Новости, КИТАЙ
Россияне пожаловались на стоимость новых китайских автомобилей
"Ситидрайв": жителей России не устраивает цена на новые китайские автомобили