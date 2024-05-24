https://1prime.ru/20240524/avto-848468661.html
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем"
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем" - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем"
Китайский концерн BAIC представил новое поколение внедорожника BJ30 на автосалоне в Пекине, говорится на сайте портала CarNewsChina. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:01+0300
2024-05-24T11:01+0300
2024-05-24T11:26+0300
авто
новости
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848469898_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_0ac78b353a4175a91edbefda818269b5.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Китайский концерн BAIC представил новое поколение внедорожника BJ30 на автосалоне в Пекине, говорится на сайте портала CarNewsChina.Новая модель стала больше предыдущей, с длиной кузова 4730 мм и шириной 1910 мм. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы.BJ30 доступен в стандартной версии с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. Есть также возможность приобрести гибридный вариант с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, и двумя электромоторами. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель).Гибридная версия BJ30 оснащена двухступенчатой коробкой передач DHT, а бензиновые модели - семиступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач. Цены на новый BJ30 начинаются от 99,9 тысячи юаней, что примерно равно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.
https://1prime.ru/20240524/avto-848467737.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848469898_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_028779db8a186cf8263f8ef0ae6ef23f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, новости, китай
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем"
Абсолютно новый BAIC BJ30 стал гибридом с "магическим ядерным двигателем"
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Китайский концерн BAIC представил новое поколение внедорожника BJ30 на автосалоне в Пекине, говорится
на сайте портала CarNewsChina.
Новая модель стала больше предыдущей, с длиной кузова 4730 мм и шириной 1910 мм. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы.
BJ30 доступен в стандартной версии с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. Есть также возможность приобрести гибридный вариант с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, и двумя электромоторами. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель).
Гибридная версия BJ30 оснащена двухступенчатой коробкой передач DHT, а бензиновые модели - семиступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач. Цены на новый BJ30 начинаются от 99,9 тысячи юаней, что примерно равно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.
Россияне пожаловались на стоимость новых китайских автомобилей