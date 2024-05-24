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В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем" - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем"
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем" - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем"
Китайский концерн BAIC представил новое поколение внедорожника BJ30 на автосалоне в Пекине, говорится на сайте портала CarNewsChina. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:01+0300
2024-05-24T11:26+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Китайский концерн BAIC представил новое поколение внедорожника BJ30 на автосалоне в Пекине, говорится на сайте портала CarNewsChina.Новая модель стала больше предыдущей, с длиной кузова 4730 мм и шириной 1910 мм. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы.BJ30 доступен в стандартной версии с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. Есть также возможность приобрести гибридный вариант с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, и двумя электромоторами. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель).Гибридная версия BJ30 оснащена двухступенчатой коробкой передач DHT, а бензиновые модели - семиступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач. Цены на новый BJ30 начинаются от 99,9 тысячи юаней, что примерно равно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.
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авто, новости, китай
Авто, Новости, КИТАЙ
11:01 24.05.2024 (обновлено: 11:26 24.05.2024)
 
В Китае создали автомобиль с "магическим ядерным двигателем"

Абсолютно новый BAIC BJ30 стал гибридом с "магическим ядерным двигателем"

© Фото : BAICАвтомобиль BAIC BJ30
Автомобиль BAIC BJ30 - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : BAIC
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Китайский концерн BAIC представил новое поколение внедорожника BJ30 на автосалоне в Пекине, говорится на сайте портала CarNewsChina.
Новая модель стала больше предыдущей, с длиной кузова 4730 мм и шириной 1910 мм. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы.
BJ30 доступен в стандартной версии с 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. Есть также возможность приобрести гибридный вариант с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, и двумя электромоторами. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель).
Гибридная версия BJ30 оснащена двухступенчатой коробкой передач DHT, а бензиновые модели - семиступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач. Цены на новый BJ30 начинаются от 99,9 тысячи юаней, что примерно равно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Россияне пожаловались на стоимость новых китайских автомобилей
10:43
 
АвтоНовостиКИТАЙ
 
 
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