https://1prime.ru/20240524/avtorynok-848470154.html

Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом

Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом - 24.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом

Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:26+0300

2024-05-24T11:26+0300

2024-05-24T11:37+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем". Так, ассортимент машин пополнится моделью Exlantix ES с улучшенными характеристиками. По информации эксперта, такая машина не будет дешевой из-за своей навороченной конструкции, включающей полный привод, пневматическую подвеску с возможностью изменения клиренса и так далее.Кроме того, на российском рынке появится Haval H5 со значительно увеличенным размером кузова до 5190 мм. Отмечается, что, несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений.Эксперт обращает внимание JAC М4 с длиной кузова в5200 мм, и колесной базой в 3080 мм, а также GAC GS3, который, по мнению аналитика, станет одним из самых ярких представителей сегмента благодаря своему запоминающемуся экстерьеру.

https://1prime.ru/20240524/avto-848468661.html

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россия, авторынок рф, авто