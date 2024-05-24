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Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом - 24.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом
Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:26+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем". Так, ассортимент машин пополнится моделью Exlantix ES с улучшенными характеристиками. По информации эксперта, такая машина не будет дешевой из-за своей навороченной конструкции, включающей полный привод, пневматическую подвеску с возможностью изменения клиренса и так далее.Кроме того, на российском рынке появится Haval H5 со значительно увеличенным размером кузова до 5190 мм. Отмечается, что, несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений.Эксперт обращает внимание JAC М4 с длиной кузова в5200 мм, и колесной базой в 3080 мм, а также GAC GS3, который, по мнению аналитика, станет одним из самых ярких представителей сегмента благодаря своему запоминающемуся экстерьеру.
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россия, авторынок рф, авто
РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
11:26 24.05.2024 (обновлено: 11:37 24.05.2024)
 
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом

Эксперт "За рулем" рассказал, какие новые модели появятся в России этим летом

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем".
Так, ассортимент машин пополнится моделью Exlantix ES с улучшенными характеристиками. По информации эксперта, такая машина не будет дешевой из-за своей навороченной конструкции, включающей полный привод, пневматическую подвеску с возможностью изменения клиренса и так далее.
Кроме того, на российском рынке появится Haval H5 со значительно увеличенным размером кузова до 5190 мм. Отмечается, что, несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений.
Эксперт обращает внимание JAC М4 с длиной кузова в5200 мм, и колесной базой в 3080 мм, а также GAC GS3, который, по мнению аналитика, станет одним из самых ярких представителей сегмента благодаря своему запоминающемуся экстерьеру.
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