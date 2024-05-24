https://1prime.ru/20240524/avtorynok-848470154.html
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом - 24.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом
Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:26+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем". Так, ассортимент машин пополнится моделью Exlantix ES с улучшенными характеристиками. По информации эксперта, такая машина не будет дешевой из-за своей навороченной конструкции, включающей полный привод, пневматическую подвеску с возможностью изменения клиренса и так далее.Кроме того, на российском рынке появится Haval H5 со значительно увеличенным размером кузова до 5190 мм. Отмечается, что, несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений.Эксперт обращает внимание JAC М4 с длиной кузова в5200 мм, и колесной базой в 3080 мм, а также GAC GS3, который, по мнению аналитика, станет одним из самых ярких представителей сегмента благодаря своему запоминающемуся экстерьеру.
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россия, авторынок рф, авто
РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
Эксперт рассказал, какие новые машины появятся в России летом
Эксперт "За рулем" рассказал, какие новые модели появятся в России этим летом
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Летом 2024 года российский автомобильный рынок, показатели которого возвращаются к прежним, пополнится новыми машинами. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулем"
.
Так, ассортимент машин пополнится моделью Exlantix ES с улучшенными характеристиками. По информации эксперта, такая машина не будет дешевой из-за своей навороченной конструкции, включающей полный привод, пневматическую подвеску с возможностью изменения клиренса и так далее.
Кроме того, на российском рынке появится Haval H5 со значительно увеличенным размером кузова до 5190 мм. Отмечается, что, несмотря на внушительные габариты, в салоне установлено два ряда сидений.
Эксперт обращает внимание JAC М4 с длиной кузова в5200 мм, и колесной базой в 3080 мм, а также GAC GS3, который, по мнению аналитика, станет одним из самых ярких представителей сегмента благодаря своему запоминающемуся экстерьеру.
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