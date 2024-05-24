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Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды, заявил Сальдо - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды, заявил Сальдо
Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды, заявил Сальдо - 24.05.2024, ПРАЙМ
Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды, заявил Сальдо
Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T23:48+0300
2024-05-24T23:49+0300
спецоперация на украине
украина
херсонская область
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", - отметил онПо его словам, пунктам прибрежной зоны Херсонской области большой потоп не грозит, но острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.Ранее из-за боевых действий была разрушена плотина Каховского водохранилища, что вызвало затопление низовья Днепра.
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украина, херсонская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Херсонская область
23:48 24.05.2024 (обновлено: 23:49 24.05.2024)
 
Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды, заявил Сальдо

Сальдо: Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней", - отметил он
По его словам, пунктам прибрежной зоны Херсонской области большой потоп не грозит, но острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.
Ранее из-за боевых действий была разрушена плотина Каховского водохранилища, что вызвало затопление низовья Днепра.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАХерсонская область
 
 
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