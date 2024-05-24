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Сейчас "не время" замораживать конфликт на Украине, заявили в ЕС

Сейчас "не время" замораживать конфликт на Украине, заявили в ЕС - 24.05.2024, ПРАЙМ

Сейчас "не время" замораживать конфликт на Украине, заявили в ЕС

Сейчас не время замораживать конфликт на Украине, поскольку ситуация "несправедливая". Такое мнение выразил журналистам источник в Европейском союзе. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:27+0300

2024-05-24T16:27+0300

2024-05-24T16:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас не время замораживать конфликт на Украине, поскольку ситуация "несправедливая". Такое мнение выразил журналистам источник в Европейском союзе.По его словам, если урегулирование не основано на территориальной ценности Украины, то оно не будет устойчивым."Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины", - заявил источник.В 2014 году на фоне государственного переворота на Украине крымские власти провели референдум, на котором жители полуострова проголосовали за присоединение к России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении Крыма в состав России.Аналогичные референдумы прошли после начала СВО в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Договор о вхождении новых территорий в состав России Путин подписал 30 сентября 2022 года.

https://1prime.ru/20240524/ukraina-848474489.html

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